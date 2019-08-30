رغم التصريحات المثيرة الأخيرة.. راديو ماركا: ريال مدريد ينفون تماما إتمام صفقة لاعب لشبونة

الجمعة، 30 أغسطس 2019 - 23:25

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - سبورتنج لشبونة

"للأسف لن نتعاقد مع من نُريد لأن برونو فيرنانديز سينتقل إلى ريال مدريد"، تصريحات مثيرة خرجت من المدير الرياضي لـ فيورنتينا، ولكن على ما يبدو فإن معلوماته ليست صحيحة، وفقا لـ راديو ماركا الإسباني.

القصة بدأت من تقديم نادي فيورنتينا الإيطالي للاعبهم الجديد الظهير دالبيرت القادم من إنتر.

أثناء التقديم تحدث دانييلي برادي المدير الرياضي لـ فيورنتينا عن جديد سوق الانتقالات للفريق، قائلا: "كنا نرغب في التعاقد مع البرازيلي رافينيا من لشبونة ولكن للأسف من الصعب حدوث ذلك الآن بسبب برونو فيرنانديز".

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وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية "برونو فيرنانديز سيرحل من لشبونة وينتقل إلى ريال مدريد بـ 70 مليون يورو".

تصريحات مثيرة للغاية من المدير الرياضي لـ فيورنتينا، زعم خلالها باقتراب لاعب وسط لشبونة من ريال مدريد، تصريحات جعلت الصحف الإسبانية تتصارع لمعرفة الحقيقة.

راديو ماركا الإسباني تحدث مع مسؤولين من داخل نادي ريال مدريد، والإجابة كانت "لا".

ريال مدريد ينفي إتمامه أي اتفاق مع لشبونة للتعاقد مع فيرنانديز، وفقا للإذاعة الإسبانية.

الأقرب الآن في سوق انتقالات ريال مدريد هو التعاقد مع ألفونس أريولا حارس مرمى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة في صفقة انتقال كيلور نافاس إلى النادي الفرنسي بشكل نهائي.

ومن المنتظر إتمام الصفقة بشكل نهائي بين باريس سان جيرمان وريال مدريد يوم الاثنين، وفقا لـ ماركا.

برونو صاحب الـ24 عاما ارتبط اسمه طوال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بالانتقال لـ مانشستر يونايتد، ولكن في النهاية انتهى سوق الانتقالات في إنجلترا دون إتمام الصفقة.

ويُغلق سوق الانتقالات في أوروبا في الثاني من شهر سبتمبر المقبل، فهل نشهد الجديد في مستقبل برونو؟ لننتظر ونرى.

ويمتد عقد برونو مع لشبونة حتى 2023 بعدما انضم للفريق البرتغالي قادما من سامبدوريا.

وشارك فيرنانديز خلال في 53 مباراة بكل المسابقات في الموسم الماضي ونجح في تسجيل 32 هدفا وصناعة 18.

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