مران الزمالك – بوطيب يشارك في التدريبات الجماعية

شارك المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك في التدريبات الجماعية لفريقه استعدادا لنصف نهائي كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأحد في الثامنة مساءً على ملعب الإسماعيلية.

وأدى خالد بوطيب تدريبات بدنية رفقة زملائه تحت إشراف أنطونيو مدرب الأحمال في الفريق، وشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وتعرض بو طيب للإصابة مع المنتخب المغربي خلال بطولة أمم إفريقيا، وغادر اللاعب إلى فرنسا بعد اذن من مجلس إدارة الزمالك لاستئناف علاجه.

وحرص الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" على عقد جلسة قصيرة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قبل انطلاق التدريبات.

وخضع شيكابالا لبرنامج بدني في صالة الصيم بعد حديث أنطونيو مدرب الأحمال معه، وذلك قبل مشاركة اللاعب في تدريبات الكرة.

وحصل أحمد سيد "زيزو" على راحة من التدريبات الجماعية بإذن من الجهاز الفني.

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