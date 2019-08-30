إيكاردي يقاضي إنتر

قرر ماورو إيكاردي مهاجم إنتر الإيطالي مقاضاة ناديه بعدما استبعده النادي من حساباته خلال الموسم الجاري.

ماورو إيكاردي النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وذكر موقع فوتبول إيطاليا إن إيكاردي اتخذ إجراءات قانونية ضد النيراتزوري مطالبا بتعويض يصل إلى مليون ونصف المليون يورو.

وتأتي تلك الخطوة من جانب المهاجم الأرجنتيني بعد الأضرار التي لحقت به من قرار الأفاعي بخروجه من حساباتهم في الموسم الجديد.

ورفض إيكاردي عدة عروض للرحيل خلال الآونة الماضية كان آخر من موناكو الفرنسي، بحسب سكاي إيطاليا، إذ يصمم اللاعب على عدم الرحيل.

مسؤولو النادي يحاولون إقناع إيكاردي بالتجديد لموسم إضافي مع خروجه على سبيل الإعارة خوفا من رحيله بشكل مجاني على أن يتضمن العقد أحد البنود التي تمنع انضمامه ليوفنتوس.

ماذا حدث؟

إيكاردي تدرب مع إنتر وحصل على القميص رقم 7 بعد سحب شارة القيادة والقميص رقم 9 منه لصالح الحارس سمير هاندانوفيتش وروميلو لوكاكو على الترتيب.

لكن واندا نارا صرحت قبل مباراة إنتر الافتتاحية في الدوري الإيطالي أمام ليتشي بأن النادي ليس لديه أي خيار سوى بقاء مهاجمه.

ماروتا رد على تصريحات زوجة إيكاردي قائلا لـ "DAZN": "لقد استقبلنا تصريحات واندا نارا وشعرنا بالإزعاج بسبب الأسلوب والتوقيت".

وتابع "استطيع أن أقول أنه لا يوجد شخص أخبر إيكاردي بالبقاء في النادي وبالأخص الرئيس ستيفان زيهانج".

وأتم "الإستراتيجية التي اتخذها إنتر دقيقة، وقد أبلغناها بوضوح في الإطار الزمني المناسب. سنواصل حتى النهاية ولا يمكن لأحد في إنتر تغيير هذا النهج المشترك الذي يشاركه الجميع".

إنتر افتتح موسمه بانتصار ساحق على ليتشي في أول جولات الدوري الإيطالي برباعية دون رد.

الصراع كان على أشده والبداية كانت عقب مواجهة بارما في الدوري الإيطالي الموسم الماضي بين لوتشيانو سباليتي مدرب الفريق السابق وماورو إيكاردي بعد تصريحات وكيلته وزوجته واندا نارا، والمدرب الإيطالي انتقد مهاجمه علانية.

وصرح سباليتي :"علينا أن نحل الوضع مع إيكاردي، الصحفيون تحدثوا كثيرا عنه، المدير الرياضي قبل الحديث عن الأمر ويجب أن يفعلوا ذلك لأن وضعنا الحالي بحاجة للحل".

وبعد ذلك بساعات رد بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر قائلا :"قلت سابقا ما يجب أن أقوله، تحدثت مع سباليتي عبر الهاتف وسأفعل ذلك غدا، كلانا يعمل من أجل مصلحة إنتر، لكن إيكاردي ليس قضيتنا، إنها فقط أمور داخل النادي".

واندا نارا تحدثت بدورها وبصفتها وكيلة إيكاردي لكنها زادت من الوضع سوء أكثر وقالت: "إن كان علي الاختيار بين العقد الجديد وشخص بإمكانه مساندة إيكاردي ليتطور أكثر، فسأفضل الشخص الذي سيساعد ماورو".

تصريحات واندا نارا أغضبت إدارة إنتر كثيرا، وبما أنه قائد الفريق فشهد ذلك مثالا سيئا حسبما وصفه موقع "كالتشيو ميركاتو" خاصة وأن واندا وكيلته وبالتالي تعبر عن رأيه كلاعب.

الأمور تطورت سريعا ليقرر إنتر سحب شارة القيادة من إيكاردي وأعطاها لـ سمير هاندانوفيتش حارس مرمى الأفاعي.

بعد ذلك غاب إيكاردي عن رحلة فريقه إنتر مواجهة رابيد فيينا في إطار ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي "بقرار شخصي منه" وفقا لما أعلنه سباليتي وقتها.

قبل أن تتطور الأزمة بين الطرفين ويصر إنتر على بيع اللاعب مع قدوم المدرب الجديد أنطونيو كونتي الذي وافق على ألا يكون اللاعب ضمن حساباته.

ويمتد تعاقد إيكاردي مع النيراتزوري حتى صيف عام 2021.

وانضم إيكاردي إلى إنتر ميلان قادما من صفوف سامبدوريا في صيف عام 2013.

قائد الفريق السابق البالغ 26 عاما سجل 124 هدفا في 219 مباراة بقميص إنتر في جميع المسابقات.

اقرأ أيضا:

بذلتم قصارى جهدكم فشكرا لكم.. شباب الطائرة يخسرون برونزية المونديال

عمار حمدي: عشت لحظات لا توصف بسبب الخطيب وعاشور

كرة يد – الزمالك يكتسح نيويورك سيتي ويلعب على خامس مونديال الأندية

مدرب الأهلي - ماسيمو كاريرا.. مساعد كونتي الذي يطبق أفكار جوارديولا

مدرب الأهلي - ديليو روسي.. بركان غضب داخل شخص خجول

بوكيتينو ينفجر ويرد غاضبا على رحيله بعد خسارة الدربي