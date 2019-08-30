سينيسا ميهايلوفيتش.. رحلة الـ 49 يوما في الحرب ضد السرطان

50 يوما هي الفارق بين التدريب الأخير للصربي سينيسا ميهايلوفيتش المدير الفني لبولونيا قبل إعلانه الإصابة بمرض سرطان الدم "لوكيميا"، وعودته مجددا لقيادة تدريب الفريق.

ميهايلوفيتش الذي سبق له تدريب ميلان وتورينو وفيورنتينا وسامبدوريا تولي تدريب بولونيا الموسم الماضي وخرج بالفريق من مقاعد الهبوط.

حصد 30 نقطة من أصل 50 ممكنة بعدما تولي مهمة الفريق فنيا برصيد 14 نقطة وهو على شفا حفرة من الهبوط مع فيليبو إنزاجي، فأنهي الموسم في المركز العاشر برصيد 44 نقطة.

ولأنه تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، انقلبت الأوضاع رأسا على عقب.

11 يوليو – الظهور الأخير لميهايلوفيتش في تدريبات بولونيا.

12 يوليو – بولونيا يُعلن إقامة مؤتمر صحفي في الوقت الذي أعلنت فيه صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية خطورة مرض الصربي دون الإفصاح عنه.

13 يوليو – ميهايلوفيتش في المؤتمر الصحفي: "أنا مصاب بسرطان الدم".

أمام الصحفيين قال ميها: "أنا لست خائفا. تلك الدموع ليست دموع خوف. أعرف أنني سأنتصر على المرض".

"سأواجه كل شيء. سأتغلب على المرض من أجل عائلتي، ومن أجل من يُحبني".

"الحياة لم تعطيني أي شيء. أنا دائما ما اعتدت على القتال، والآن سأفعل ذلك من جديد. سأقاتل ضد المرض".

"أنا بخير لا تقلقوا. تلقيت أكثر من 600 رسالة واتصالات كثيرة. اعتذر لكم جميعا لأنني لم أرد. أردت البقاء وحدي والآن عليّ الاستعداد للتحدي الجديد".

"أشكر الجميع في بولونيا. بكيت كثيرا مع كل الرسائل التي تلقيتها، ولكنني لا أرغب في التسبب في تألم أي شخص".

"في 28 فبراير الماضي أجريت بعض التحاليل والنتيجة كانت طبيعية، حتى شهر مايو الماضي. الخبر كان ضربة قوية بالنسبة لي. أغلقت على منزلي لمدة يومين. بكيت كثيرا ولكنني سأقاتل".

"الأمل جزء من الوقاية. سأقاتل وأواصل القتال".

نادي بولونيا أكدّ بقاء الصربي مديرا فنيا للفريق رغم بدء مرحلة العلاج والتي قد تتطلب غيابه لفترة طويلة عن النادي.

15 يوليو - بدأ سينيسا رحلة العلاج الكيماوي في مستشفى "سانت أورسولا" لكن رغم هذا كان بإمكان لاعبي الفريق سماع صراخه عليهم أثناء التدريبات.

بعد ذلك بدأ الصربي المعروف بتسديداته الصاروخية رحلة العلاج والتي استمرت 43 يوما.

لقد ظل على اتصال بالمساعدين والفريق عبر بث مباشر للفيديو ولم يحجم عن الحديث مع فريقه خاصة بعد الهزيمة الودية أمام كولن الألماني.

أحد موظفي بولونيا أخبر صحيفة "لا ريبوبليكا": "كنا نتناول العشاء في غرفة أخرى، لكن يمكن أن تسمع صوته وهو يصرخ عبر الحائط، إنها علامة جيدة، فهذا يعني أن المدرب في حالة قوية".

اعترف روبرتو سوريانو لاعب خط الوسط الفريق بعد الهزيمة: "لقد كان غاضبا بعد الهزيمة أمام كولن وأخبرنا بكل وضوح، إن أفضل شيء يمكننا القيام به هو جعله فخورا بنا، لذلك علينا أن نقدم أكثر من كل واحد".

ورغم فقدانه الكثير من الوزن إلا أن شغف "ميها" كان يتواصل ويزداد مع الوقت ويقترب الموسم من بدايته.

إيميلو دي ليو مساعده في بولونيا قال قبل مواجهة بيزا في كأس إيطاليا: "سينيسا ميهايلوفيتش أكثر عدوانية من أي وقت مضى نشعر به دائما. في التدريب، واجهنا دائما بعضنا البعض في الماضي، الآن أكثر من أي وقت مضى".

40 يوما من العلاج.. يجلس في غرفة 3 متر × 3 متر، يستمع فقط لأصوات الإنذار التي تصدر من الأجهزة الطبية المشيرة إلى انتهاء العلاج الكيماوي والمضادات الحيوية والسوائل.

ميها جهزّ نفسه من أجل الظهور الأول ليقص شعره الذي تساقط بعضه بسبب العلاج والذي بدأ في النمو من جديد كأولى علامات الصراع مع المرض اللعين.

لتأتي اللحظة الحاسمة مع بداية الدوري ومواجهة هيلاس فيرونا، دي ليو قال "علينا أن نجعل الأمور العادية غير عادية، لن يكون الأمر سهلا، لكننا نعمل عليه".

ليسافر ميهايلوفيتش بالسيارة مسابقة 154 كيلومتر إلى فيرونا للحاق بالمباراة.

لكن قبل بداية المباراة تفاجئ لاعبي بولونيا بظهور ميهايلوفيتش في الفندق قبل بداية المباراة مرتديا قناعا واقيا ثم على الدكة الفنية للفريق كما وعدهم سابقا.

ميها قال للاعبين والطاقم الفني بعد لقائهم: "لقد وعدتكم أن أكون معكم، أنا هنا، أنا أحمق لأنني خرجت من المستشفى. لكنني أردت أن أكون هنا".

ظهر مرتديا قبعة، ولاصقة طبية كبيرة على الرقبة وبشكل أكثر نحافة من المعتاد في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ريكاردو أورسيليني جناح الفريق أعرب عن تفاجئه بعد المواجهة بتواجد مدربه قائلا: "لقد تحدثنا إلينا منذ أسبوع خلال الفيديو وقال إنه لم يكن متأكد بنسبة 100% من حضور المباراة".

"كنا سعداء لدرجة أنه جعلنا هذه المفاجأة وصارت بمثابة دفعة إضافية. نأسف لأننا لم نمنحه الفوز".

ميشيل كافو الطبيب المُعالج وصف ميها بالمريض المثالي قائلا لوكالة إنسا الإيطالية "يوم الجمعة ظهرت بعض علامات التحسن، وقد قلت له أن يبدأ في تنظيم ذلك سوف أتخذ قراري بشكل واضح بين يومي السبت والأحد، لقد أظهر يوم الخميس عزما واضحا على التواجد في ملعب المباراة".

"لابد أن أقول إنه مريض مثالي، أنه يقوم بكل شيء أخبره به، ولم يتجاهل أي نصيحة أو اقتراح".

"لقد ارتدى قناعا واقيا عندما كان في السيارة بطريقة إلى الملعب، وقلت له أنه سيكون هناك مخاطرة قليلة عند تواجده داخل المنطقة الفنية في الملعب لأنه سيكون داخل مساحة مفتوحة كبيرة، لذلك تمكن من خلع القناع الواقي".

ونشرت زوجته أيريانا صورة لها معه مُعلقة عليها بعد ظهوره الأول في الملاعب: "يتعرف المحاربون على بعضهم البعض من بعيد يا حبيبي".

زوجته والتي رُزق منها 5 أطفال سابقا كانت قد تحدثت في حوار سابق عن زوجها البالغ 50 عاما قائلة: "إنه مجرد شعور صعب. في الواقع هو شخص كريم، فهو فقط لا يحب الضجة وأحيانا لا يكون واضحا، لكن دعني أقول شيئا واحدا لم أكن أتمنى أن يكون الزوج والأب لأبنائي أفضل منه".

ميهايلوفيتش رد حينها قائلا "بدونها لن أكون أنا هذا الرجل. لقد ملأت قلبي وأعطتني الصفاء، لقد سمح هذا لي ببناء عائلتنا والعناية بها، مما سمح لي بتكريس نفسي للعمل، مع العلم دائما بأنها كانت هناك مع الأطفال الذين نشأوا جيدا، الملعب يمكن أن يُعطيني أفراح أو خيبات الأمل، ولكن في نهاية اليوم كان لدي دائما جزيرة سعيدة يمكنني العودة إليها".

وفي اليوم التالي أُعلن خروج ميهايلوفيتش من المستشفى بعد انتهاء المرحلة الأولى من صراعه مع السرطان بعد 43 يوما بفضل عدم حدوث أي مضاعفات.

دي ليو تحدث في المؤتمر الصحفي عشية المواجهة "لقد عاد المدرب إلى أن يكون حاضرا للغاية ومتنافسا للغاية".

"إنه قائدنا. كان يركز بشكل كبير على الأهداف الفنية والتكتيكية إلى جانب الشخصية".

29 أغسطس - ميهايلوفيتش يقود لأول مرة تدريبات الفريق من أرضية الملعب استعدادا لمواجهة الدربي أمام سبال.

نهاية المرحلة الأولى من حرب ميهايلوفيتش ضد سرطان الدم.

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