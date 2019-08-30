رسميا - "صفقة مثالية".. سمولينج ثامن صفقات روما الصيفية

أعلن نادي روما الإيطالي انضمام الدولي الإنجليزي كريس سمولينج من صفوف مانشستر يونايتد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

المدافع البالغ 29 عاما انضم لصفوف الذئاب مقابل 3 مليون يورو.

الإنجليزي الذي خاض 323 مباراة مع مانشستر يونايتد علق على انتقاله لروما عبر الموقع الرسمي قائلا: "أنها فرصة مثالية بالنسبة لي".

وتابع "فرصة لتجربة دوري جديد مع فريق كبير لديه طموحات كبيرة هو بالضبط ما أحتاجه، آمل أن أتمكن من الوصول إلى الميدان. أنا أتطلع إلى الانضمام إلى زملائي في الفريق".

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💯 Official: Chris Smalling has joined Roma on loan 💪 This summer #ASRoma is using transfer announcements to help support charities like @MissingKids and @missingpeople in the search for missing children around the world. pic.twitter.com/xSGZWehhVE — AS Roma English (@ASRomaEN) August 30, 2019

وأصبح سمولينج ثامن صفقات روما الإيطالي الصيف الجاري بعد كل من باو لوبيز، ليوناردو سيبانتزولا، جوردان فيرتو، جانليوكا مانشيني، ميرت تيشين، دافيدي زاباكوستا، وأمادو دياورا.

سيرتدي الدولي الإنجليزي القميص رقم 6 مع الجيالوروسي بعدما تقلصت فرصه في الظهور بقميص الشياطين الحمر.

وسعى روما لتعزيز دفاعه بضم الكرواتي ديان لوفرين مدافع ليفربول الإنجليزي عقب بيع اليوناني كوستاس مانولاس إلى نابولي، ليتجه نحو سمولينج بعد فشل ضم لاعب الريدز.

وبدأ الجيالوروسي موسمه بالتعادل مع جنوى، على أن يلتقي لاتسيو في ثاني جولات الدوري الإيطالي.

وأعلن روما سابقا إعارة حارسه السويدي روبن أولسن إلى صفوف كالياري الإيطالي على سبيل الإعارة من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة.

اقرأ أيضا:

بذلتم قصارى جهدكم فشكرا لكم.. شباب الطائرة يخسرون برونزية المونديال

عمار حمدي: عشت لحظات لا توصف بسبب الخطيب وعاشور

كرة يد – الزمالك يكتسح نيويورك سيتي ويلعب على خامس مونديال الأندية

مدرب الأهلي - ماسيمو كاريرا.. مساعد كونتي الذي يطبق أفكار جوارديولا

مدرب الأهلي - ديليو روسي.. بركان غضب داخل شخص خجول

بوكيتينو ينفجر ويرد غاضبا على رحيله بعد خسارة الدربي