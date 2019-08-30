أنهت إدارة شؤون اللاعبين في المصري قيد 5 لاعبين في القائمة الأولى للموسم الكروي الجديد.

الخماسي الذي قُيد في قائمة المصري هو محمد جابر ومصطفى طيارة وأحمد خالد وعبد الرحمن زين وأيمن ندا.

وتحدث مصدر مسؤول داخل إدارة المصري عن أسباب قيد هذا الخماسي، قائلا: " قيدنا أحمد خالد ومصطفى طيارة لحفظ حقوق النادي وعدم رحيل أيا منهما مجانا".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com " إلى جانب جيد أيمن ندا وعبد الرحمن زين لإعجاب الجهاز الفني بقدراتهما".

وواصل "كما تم قيد محمد جابر، وسيتم حسم مصيره بشكل رسمي في الفترة المقبلة".

وأصبح عدد اللاعبين المقيدين في قائمة المصري المحلية 28 لاعبا، بعد أن قيد 23 لاعبا نهاية الشهر الماضي.

وفيما يلي قائمة المصري بالكامل:

حراسة المرمى: أحمد مسعود - أحمد عبد الفتاح.

الدفاع: كريم العراقي - محمود حمد - إسلام أبو سليمة - أحمد شوشة - عبد الناصر دي ماريا - عمر كمال عبد الواحد.

الوسط: عمرو موسى - فريد شوقي - أحمد ياسر - إسلام عطية - حسين رجب - شيخ موكورو - إيزي ايميكا - سعيدو سينبوري - حسن علي - محمد عبد اللطيف جريندو - حجاج عويس.

الهجوم: مفتاح طقطق - أحمد جمعة - محمود وادي - أوستين أموتو.

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