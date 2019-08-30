المشجع المتهم بالعنصرية ضد صلاح يتفادى الحبس

تفادى أحد مشجعي نادي إيفرتون التعرض لعقوبة الحبس بعدما وجه هجوما عنصريا تجاه محترفنا المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتعرض صلاح لهجوم عنصري من أحد مشجعي إيفرتون عبر حسابه الشخصي على تويتر، قبل أن تصدر الشرطة بيانا حول الأمر وتلقي القبض على المشجع لاحقا.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن المشجع تفادى الحبس "بعدما اعترف بفعلته وأظهر ندما كبيرا على ذلك" خلال محاكمته.

وقالت محامية المشجع إن "لديه 13 متابعا على تويتر ولم يدرك أن الأمر سينتشر بهذه الطريقة، إنه يشعر بالإحراج نظرا لم تركه الانطباع عليه وعلى عائلته".

ماذا حدث؟

بيان شرطة المقاطعة الإنجليزية الأول بشأن هجوم المشجع العنصري جاء على النحو التالي:-

"نحن على دراية بتغريدة عنصرية نُشرت فيما يتعلق بلاعب كرة قدم في ليفربول تضمنت صورة ساخرة للاعب، وشاركها الآخرون، وسنحقق في الأمر".

"لن يتم التسامح مع جريمة الكراهية بأي شكل من الأشكال، ومع الذين يستخدمون الإنترنت لاستهداف الآخرين، والذين يرتكبون جريمة جنائية مثل جريمة الكراهية عند القيام بذلك، يحتاجون إلى فهم أنهم ليسوا خارج نطاق القانون".

بعد ذلك تم القبض على المشجع لتحدث الشرطة الإنجليزية بيانها والذي جاء على النحو التالي:-

"تم إلقاء القبض على رجل بعد نشر تغريدة عنصرية فيما يتعلق بلاعب كرة قدم في ليفربول".

"بعد التحريات تم القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عامًا من مدينة واترلو صباح الخميس 8 أغسطس 2019 للاشتباه في ارتكابه جريمة شديدة العنصرية، وعرقلة ضابط أثناء قيامه بوظيفته".

"تم نقل المتهم إلى قسم الشرطة لاستجوابه".

من جهته، أصدر نادي إيفرتون بيانا حول الواقعة وجاء على النحو التالي:-

"يدين نادي إيفرتون بكل قوة أي نوع من أنواع العنصرية".

"شاركنا التغريدات مع السلطات المختصة ونبحث الأمر أكثر لفهم ما إذا كان هذا المشجع معروف للنادي بأي شكل من الأشكال".

ويأتي ذلك بعد أيام من انضمام الإيطالي الأسمر مويس كين مهاجم يوفنتوس إلى إيفرتون والذي تعرض للعنصرية في الدوري الإيطالي من قبل.

وفي ظل سعي مجموعة "كاونتي رود بوبلرز" المهتمة بتشجيع إيفرتون لتحضير لافتة كبيرة توضع في المدرجات لدعم مويس كين وتأكيد أن العنصرية لا يتم التسامح معها في ملعب جوديسون بارك.

العنصرية وإيفرتون

وقالت المجموعة حول الأمر في بيان حصلت عليه جريدة ليفربول إيكو وجاء على النحو التالي:-

"إن التعاقد مع كين يعني الكثير بالنسبة لنا كقاعدة جماهيرية. وإننا في هذه المدينة نفهم التنوع كثيرا".

"لقد شاهدنا مويس يصمد أمام العنصرية كما فعل ضد كالياري، وأردنا أن يعرف أنه هنا لا يجب أن يقف ضدها بمفرده".

"سيكون لديه الآلاف من مشجعي إيفرتون بجانبه. بينما يدخل أرض الملعب من أجلنا، سنقاتل من أجل دعمه كجزء من عائلة إيفرتون العظيمة".

العنصرية تظهر من جديد

كان صلاح قد تعرض لهتاف عنصري في مباراة فريقه على ملعب وست هام يونايتد الموسم الماضي

وأفادت شبكة سكاي سبورتسوقتها أن وست هام فتح تحقيقا لمحاولة تحديد هوية مرتكب هذا الفعل العنصري.

وأوضح التقرير أن مسؤولي وست هام وعدوا بعدم التسامح إذا علموا من الشخص الذي سب الدولي المصري، بعد أن اتخذوا إجراءات فورية لتحديد هوية الشخص أو الأفراد المعنيين.

حصلت سكاي ومعظم الصحف الإنجليزية وقتها على بيان من المتحدث الرسمي باسم النادي قال فيه: "في وست هام يونايتد، نعمل بسياسة عدم التسامح تجاه أي شكل من أشكال السلوك العنيف أو المسيء".

وأضاف "نحن نادي كرة قدم شامل. بغض النظر عن العمر أو العرق أو الدين أو العقيدة أو الزواج أو الحمل أو الأمومة أو الجنس أو التوجه الجنسي أو تغيير الجنس أو الإعاقة، فإن الجميع مرحب بهم بحرارة في استاد لندن".

كما فتحت شرطة لندن وقتها تحقيقا في الأمر.

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