كلوب: سوء معاملة دونكان؟ ليفربول يهتم بلاعبيه الصغار

رد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على الاتهامات التي وجهت لناديه بسوء معاملة موهبته بوبي دونكان ورفض رحيله، بأن الريدز يهتمون بلاعبيهم الصغار ويتعاملون معهم بشكل حساس.

وكيل دونكان اتهم إدارة ليفربول بالتأثير على نفسية اللاعب بعدما رفضت رحيله صوب فيورنتينا الإيطالي.

وكلوب قال: "من الصعب الحديث عن الوضع لأني لا أتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، لكن هناك شيء واحد يمكن قوله: دونكان واحد من اللاعبين الصغار الذين نهتم بهم، هذا ما يمكن قوله".

وأضاف في تصريحات صحفية "ليس فقط اللاعبين الصغار بل كل اللاعبين. العقود يمكن أن تسبب مشاكل وهذا طبيعي. نحن حساسون تجاه الصغار، علينا القيام بالأشياء بشكل صحيح مع كل الأطراف وحينها ستكون الأمور بخير".

وعن كيفية استقباله لاتهامات وكيل اللاعب "المشكلة الرئيسة أن اللاعبين لاصغار قد يفقدون صبرهم. إن لم تكن ميسي في عمر 17 عاما ومستعد للعب لبرشلونة عليك أن تسير خطوة بخطوة فالأمر يتعلق حقيقة بالصبر".

وأتم "أن تكون مستعدا لكل الأشياء واتخاذ الخطوات الصحيحة والاستماع لما يقوله المدرب".

ماذا حدث؟

شن وكيل أعمال دونكان موهبة ليفربول هجوما حادا على إدارة الريدز بسبب رفضها رحيل اللاعب خلال سوق الانتقالات الجاري.

ليفربول رفض هذا الأسبوع عرضا من فيورنتينا الإيطالي للتعاقد مع دونكان لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

أليكس أنجيلثورب مدير الأكاديمية رفض عرضا من الفريق الإيطالي بجانب عرض آخر من نوردشيلاند الدنماركي، ما دفع سيف روبي وكيل اللاعب لإصدار بيان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يهاجم فيه النادي، قبل أن يحذفه لاحقا.

وتناول البيان عدة نقاط، بحسب صحيفة ميرور، منها أن "اللاعب غير سعيد في ليفربول ويبقى على عكس إرادته (..) وبات يعاني من مشاكل ذهنية ونفسية بسبب طريقة معاملته من ليفربول".

وأوضح كذلك "ليفربول يعلم أن دونكان لن يشارك مع الفريق الأول أبدا، ورغم ذلك يجبره على البقاء".

في المقابل رد المتحدث الرسمي باسم ليفربول على بيان وكيل دونكان قائلا: "ليفربول محبط من تلك الإدعاءات غير الصحيحة التي ظهرت في الإعلام (..) على الرغم من ذلك فإن النادي سيعمل مع اللاعب بشكل منفرد لإيجاد حل يناسب جميع الأطراف".

دونكان صاحب الـ18 عاما بدأ مسيرته رفقة أكاديمية ويجان التي انتقل منها إلى أكاديمية مانشستر سيتي في 2011 قبل أن ينتقل في 2018 لفريق ليفربول تحت 18 عاما.

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