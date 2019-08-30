مؤتمر فالفيردي: نيمار؟ اتطلع لانتهاء الميركاتو.. وميسي يغيب أمام أوساسونا

أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة غياب نجم الفريق ليونيل ميسي عن مواجهة أوساسونا يوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني للإصابة.

ميسي غاب عن برشلونة في أول مباراتين رسميتين هذا الموسم أمام أتليتك بلباو وريال بيتيس، بعد تغيّبه عن جولة فريقه الإعدادية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي: "ميسي مازال يواصل عمله الاستشفائي، ومع الوقت الذي نملكه نأمل في عودته عقب فترة التوقف الدولي أمام فالنسيا ثم دوري الأبطال بعد ذلك".

وعند سؤاله السؤال الاعتيادي عن اقتراب بارسا من ضم البرازيلي نيمار، أجب إجابة متململة "اتطلع إلى يوم الإثنين (موعد انتهاء سوق الانتقالات)، حينها سنتمكن من الحصول على راحة من الحديث عن سوق الانتقالات".

وأضاف "نيمار لاعب في باريس سان جيرمان ونحن نحترم منافسينا، ولكنني سأكررها: نتطلع إلى انتهاء كل ذلك".

وبسؤاله عن تقييمه لميركاتو النادي الكتالوني من 1 إلى 10، أشار ضاحكا "9ونصف".

وأتم متحدثا عن لاعبه عثمان ديمبيلي الذي يعاني من إصابة كما رفض الانتقال إلى باريس ضمن صفقة نيمار "ديمبيلي مصاب في الوقت الحالي ونحن بانتظار تعافيه من إصابته.. لن أضيف مزيدا من التعليقات عنه".

ويلعب برشلونة أمام أوساسونا يوم السبت المقبل على ملعب إل سادار بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

برشلونة يمتلك 3 نقاط من هزيمة وانتصار، ويعاني من ابتعاد لويس سواريز، وعثمان ديمبيلي للإصابة أيضا، مما يحد من خيارات المدرب إرنستو فالفيردي الهجومية.

وجاءت قائمة برشلونة للقاء كالآتي.

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