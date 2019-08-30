مستشفى الأهلي – ربيعة يغيب أسبوعين للإصابة

الجمعة، 30 أغسطس 2019 - 14:54

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - الأهلي - الزمالك

تأكد غياب رامي ربيعة مدافع الأهلي عن لقاء كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا للإصابة.

وأثبت الكشف الطبي على رامي ربيعة مدافع الأهلي، معاناة اللاعب من شد قوي في العضلة الخلفية، وغيابه أسبوعين عن الملاعب.

ولن يكون ربيعة حاضرا أمام فريق كانو سبورت من غينيا الاستوائية في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا للإصابة.

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كان ربيعة قد أصيب في لقاء الإياب أمام اطلع بره الجنوب سوداني في الدور التمهيدي للبطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت يوم 14 سبتمبر المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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