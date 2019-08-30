كشف إيهاب جلال مدرب المصري عن استقراره على تشكيل فريقه وطريقة اللعب خلال الكونفدرالية الإفريقية.

المصري يستعد حاليا للمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2019/2020، ويبدأ المشوار من دور الـ32.

وقال إيهاب جلال في تصريحات لـFilGoal.com: "بنسبة كبيرة استقررنا على طريقة اللعب التي سنخوض بها مباراة ماليندي بالكونفدرالية، خضنا بعض المباريات بهذه الطريقة وتعود اللاعبين على الواجبات الدفاعية و الهجومية".

وأضاف "لجأت إلى تعديل مراكز بعض اللاعبين لظروف النقص العددي بسبب الإصابات في خط الدفاع، وتشكيل الفريق الآن يؤدي بشكل جيد في جميع الخطوط".

وواصل "مع دراستنا لفريق ماليندى سنقرر شكلنا الهجومي في مباراة الذهاب، لاسيما وأن ما وصلنا عن طبيعة الأجواء هناك، أنها ستكون صعبة بالنسبة لحالة الطقس وأرضية الملعب".

مدرب المصري أكمل "خلال معسكرات الفريق ركزت على أداء اللاعبين للمباريات التجريبية وسط حمل بدنى عال، الهدف منه تحويل جميع الضغوطات التي يتعرض لها اللاعب في المباريات إلى حمل بدني زائد عن المعدل، ونرى بعد ذلك ما سيؤديه كل لاعب وسط هذه الضغوط من مستوى فني وبدني".

وأتم "سنختتم معسكر الإسماعيلية اليوم بمباراة ودية سيؤديها اللاعبين الصاعدين، ونعود للتدريب في بورسعيد صباح يوم الإثنين المقبل. لم أرغب في تمديد المعسكر لفترة أخرى بالقاهرة وفضلت عودة الفريق إلى بورسعيد لأن الفريق يحتاج الدفعة المعنوية التي سيجدها اللاعبين من الجماهير".

ويستعد المصري لمواجهة ماليندي سيتي من زنزبار أحد أيام 13 و14 و15 سبتمبر المقبل على استاد عماني بزنزبار.

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