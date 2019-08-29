مازلنا ننتظر الميدالية.. شباب الطائرة يخسرون أمام إيطاليا في نصف نهائي المونديال

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 21:20

كتب : FilGoal

منتخب مصر لناشئين الطائرة

خسر منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة مواجهة نصف النهائي لكأس العالم المقام حاليا في تونس، أمام إيطاليا 3-0.

منتخب مصر خسر في الـ3 أشواط، 25-18، و25-16، و25-17.

ورغم ذلك، مازال أمام الفراعنة الصغار فرصة تاريخية لا تعوض وهي تحقيق ميدالية.

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ففي الثانية من ظهر الجمعة يواجه المنتخب نظيره الأرجنتيني في مباراة تحديد المركز الثالث، من أجل الحصول لأول مرة على ميدالية في البطولة.

وسبق للمنتخب مواجهة الأرجنتين والفوز عليها 3-1 في دور المجموعات.

وكان أفضل مركز قد حققه المصريين في البطولة هو المركز الرابع عام 2001، عندما استضاف استاد القاهرة البطولة.

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