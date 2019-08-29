مازلنا ننتظر الميدالية.. شباب الطائرة يخسرون أمام إيطاليا في نصف نهائي المونديال

خسر منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة مواجهة نصف النهائي لكأس العالم المقام حاليا في تونس، أمام إيطاليا 3-0.

منتخب مصر خسر في الـ3 أشواط، 25-18، و25-16، و25-17.

ورغم ذلك، مازال أمام الفراعنة الصغار فرصة تاريخية لا تعوض وهي تحقيق ميدالية.

ففي الثانية من ظهر الجمعة يواجه المنتخب نظيره الأرجنتيني في مباراة تحديد المركز الثالث، من أجل الحصول لأول مرة على ميدالية في البطولة.

وسبق للمنتخب مواجهة الأرجنتين والفوز عليها 3-1 في دور المجموعات.

وكان أفضل مركز قد حققه المصريين في البطولة هو المركز الرابع عام 2001، عندما استضاف استاد القاهرة البطولة.

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