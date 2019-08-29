كرة يد – رغم أهداف علي زين.. الوحدة يودع مونديال الأندية أمام برشلونة

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 20:54

كتب : FilGoal

علي زين

ودع الوحدة السعودي كأس العالم لأندية كرة اليد بالخسارة أمام برشلونة الإسباني في نصف النهائي 34-24.

وتأتي خسارة الوحدة رغم أهداف علي زين الـ9 في شباك الإسبان، إلا أنهم لم يفلحوا في إعاقة حامل لقب آخر نسختين للبطولة.

برشلونة سيواجه كييل الألماني في النهائي، في محاولة لحصد لقبه الخامس في البطولة حيث تبقى ألقابه الـ4 كافية لإعلانه بطلا تاريخيا لها.

أخبار متعلقة

مونديال أندية اليد - علي زين يقود الوحدة السعودي إلى المربع الذهبي كرة يد - إعارة علي زين إلى الوحدة السعودي للمشاركة ببطولة العالم للأندية كرة يد - الأهلي يفاوض الشارقة الإماراتي لضم علي زين في السوبر الإفريقي

أما الوحدة، سيقابل فاردار المقدوني بطل أوروبا الذي خسر أمام كييل في نصف النهائي.

ويغيب الزمالك لأول مرة عن المربع الذهبي في تاريخ مشاركاته ببطولة العالم لأندية اليد.

ويشارك الزمالك للمرة الرابعة في البطولة، وكان قد حصد البرونزية مرة واحدة في 2010 والمركز الرابع مرتين عامي 2011 و2012.

ويلعب الزمالك مباراتين لتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر في البطولة، أولهما أمام نيويورك سيتي الأمريكي الجمعة.

بينما يلعب الأبيض مباراته الأخيرة أمام الدحيل القطري ظهر يوم السبت.

اقرأ أيضا

تذكروا هذا اليوم التاريخي.. فان دايك أفضل لاعب في أوروبا

قرعة دوري الأبطال - مجموعة نارية لـ برشلونة.. وصدام قوي بين باريس وريال مدريد

رسام برشلونة الجديد.. رسميا – دي يونج أفضل لاعب وسط في أوروبا

لأنه ميسي.. البرغوث أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا

ومن غيرك يستحقها.. أليسون بيكر أفضل حارس في أوروبا

الزمالك علي زين

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30-8-2019 والقنوات الناقلة.. بيراميدز ويد الزمالك ساعة | مصر
كل ما تريد معرفته عن قرعة دور مجموعات الدوري الأوروبي.. ما ينتظر كوكا وأرسنال ويونايتد 2 ساعة | أوروبا
عودة معلول والنقاز وظهور ساسي في قائمة تونس للتوقف الدولي 2 ساعة | مصر
إيهاب جلال يتحدث عن ترشيحه لتدريب منتخب مصر 2 ساعة | الدوري المصري
سكاي إيطاليا: موناكو يعرض 65 مليون يورو لضم إيكاردي.. ومحاولات لإقناع اللاعب 2 ساعة | أوروبا
مايكل جاكسون والكرة 3 ساعة | تقرير في الجول

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حكايات #في_الدوري - مذبحة "تقرير جوزيه السري" 2 مدرب الأهلي – فوساتي.. "عدو اللاعبين" والخبير القاري الذي أراد مواجهة جوارديولا بـ15 لاعبا 3 فوساتي لـ في الجول: الأهلي اتصل بي بالفعل.. وهذا موقفي 4 حازم إمام يشيد بقرار ميتشو ضد بامبو: إذا كان بسبب ما فعله

قد ينال إعجابك