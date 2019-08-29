كرة يد – رغم أهداف علي زين.. الوحدة يودع مونديال الأندية أمام برشلونة

ودع الوحدة السعودي كأس العالم لأندية كرة اليد بالخسارة أمام برشلونة الإسباني في نصف النهائي 34-24.

وتأتي خسارة الوحدة رغم أهداف علي زين الـ9 في شباك الإسبان، إلا أنهم لم يفلحوا في إعاقة حامل لقب آخر نسختين للبطولة.

برشلونة سيواجه كييل الألماني في النهائي، في محاولة لحصد لقبه الخامس في البطولة حيث تبقى ألقابه الـ4 كافية لإعلانه بطلا تاريخيا لها.

أما الوحدة، سيقابل فاردار المقدوني بطل أوروبا الذي خسر أمام كييل في نصف النهائي.

ويغيب الزمالك لأول مرة عن المربع الذهبي في تاريخ مشاركاته ببطولة العالم لأندية اليد.

ويشارك الزمالك للمرة الرابعة في البطولة، وكان قد حصد البرونزية مرة واحدة في 2010 والمركز الرابع مرتين عامي 2011 و2012.

ويلعب الزمالك مباراتين لتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر في البطولة، أولهما أمام نيويورك سيتي الأمريكي الجمعة.

بينما يلعب الأبيض مباراته الأخيرة أمام الدحيل القطري ظهر يوم السبت.

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