مران الأهلي – انتظام رمضان ومروان.. ومحمد محمود وسعد سمير يواصلان التأهيل

انتظم كل من رمضان صبحي ومروان محسن في مران الأهلي الجماعي اليوم الخميس.

وكان رمضان صبحي قد اكتفى بأداء تدريبات بدنية بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي، خلال اليومين الماضيين، قبل أن ينتظم، اليوم، في التدريبات الجماعية.

أما مروان، فقد أدى برنامجا تأهيليا، خلال الأيام الماضية، بعد انتظامه في التدريبات، عقب انتهاء إجازة الزواج التي حصل عليه.

وفي نفس الإطار، واصل سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي.

وقطع الثنائي شوطا كبيرا في البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة بحسب الموقع الرسمي للأهلي، حيث يعاني سعد سمير من الإصابة في ركبته، في حين يعاني محمد محمود من الإصابة بالرباط الصليبي.

واقترب حارس الفريق شريف إكرامي من الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يخوض تدريبات قوية بشكل منفرد، تحت إشراف طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق، إلى جانب خوضه تدريبات بدنية خفيفة بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق.

وعقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق جلسة خاصة مع شريف إكراميعلى هامش مران الفريق الجماعي.

جاءت الجلسة في حضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وخالد محمود، طبيب الفريق؛ للاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي للاعب بنجاح، حيث ينفّذ اللاعب في الوقت الحالي الجزء الأخير من برنامجه؛ للتعافي من الإصابة.

وخضع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، إلى جراحة؛ لإزالة بعض العظام الزائدة بالركبة، في ألمانيا، وعاد للتدريبات بشكل منفرد ؛ تمهيدا للانتظام في تدريبات الفريق الجماعية، خلال الأيام القليلة القادمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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