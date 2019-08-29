غياب السعيد وعودة الشناوي في قائمة بيراميدز أمام الحدود

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 20:32

كتب : عاطف شادي

بيراميدز - عبد الله السعيد

يغيب عبد الله السعيد وعبد الله بكري ومحمد فاروق عن قائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود.

بيراميدز يواجه حرس الحدود يوم الجمعة في ربع نهائي كأس مصر على ملعب بتروسبورت.

واختار الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لـ بيراميدز 19 لاعبا في قائمة فريقه لمواجهة الحدود.

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وشهدت قائمة بيراميدز غياب السعيد وفاروق وعبد الله بكري بسبب الإصابة، بينما يعود أحمد الشناوي للظهور من جديد بعد تعافيه من الإصابة.

وفيما يلي قائمة بيراميدز بالكامل:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – مهدي سليمان.

الدفاع: عمر جابر – رجب بكار – محمد حمدي – طارق طه – محمد عطوة – علي جبر – أحمد أيمن منصور.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – إيريك تراوري – أحمد توفيق – عبده لومالا – إبراهيم حسن – إسلام عيسى – إبراهيم عادل.

الهجوم: أحمد علي – جون أنتوي – دودو الجباس.

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