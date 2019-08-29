خاص مصدر في المصري لـ في الجول: صبري رحيل ضمن حساباتنا

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 20:21

كتب : أيمن عيد

صبري رحيل - الأهلي

كشف مصدر مسؤول داخل النادي المصري وجود اسم صبري رحيل ظهير أيسر الاتحاد السكندري ضمن حسابات الفريق لتدعيم مركز الظهير الأيسر.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "صبري رحيل ضمن حساباتنا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في حالة عدم الوصول لاتفاق لضم بهاء مجدي من الزمالك".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "نتفاوض مع الزمالك من أجل بهاء مجدي، وإذا فشلت الصفقة قد نتجه لرحيل".

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وواصل "كذلك استفسرنا من الزمالك عن موقف معروف يوسف وإمكانية ضمه للفريق".

صبري رحيل صاحب الـ 31 عاما انضم للاتحاد السكندري في يناير الماضي قادما من الأهلي.

وشارك رحيل مع الاتحاد في مباراتين فقط.

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