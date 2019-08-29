من كان قريبا منه حتى؟ فان دايك يحصد جائزة أفضل مدافع في دوري الأبطال

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 18:39

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك - محمد صلاح - ليفربول - الصورة من حساب ليفربول

حصد فيرجيل فان دايك جائزته الأولى، من أصل جائزتين ينافس عليهما في حفل جوائز دوري أبطال أوروبا، أفضل مدافع في البطولة.

فيرجيل فان دايك

النادي : ليفربول

البرج الهولندي صاحب الـ28 عاما كان له مفعول السحر في قيادة ليفربول للقب دوري أبطال أوروبا، حيث لعب 12 مباراة سجل فيهم هدفين وصنع مثلهما.

ولكن هناك أمور لا تقاس بالأرقام، فشعور القوة والطمأنينة الذي يمنحه فان دايك لعناصر ليفربول الهجومية، ووجوده المستمر خلف أمثال أندرو روبرتسون وترينت أليكساندر أرنولد - منافسه على الجائزة رفقة مواطنه ماتياس دي ليخت - وسيطرته على أعتى المهاجمين خلال البطولة كان سببا في اختياره للجائزة.

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ومازال أمام فان دايك فرصة أخرى للفوز بجائزة جديدة الليلة، جائزة أفضل لاعب في أوروبا.

وينافس فان دايك كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على الجائزة.

وقال فان دايك بعد استلام الجائزة: "خلال إجازتي، استرجعت كل الذكريات الخاصة بفوزنا بالبطولة".

وأضاف "الآن الموسم بدأ، نريد تكرار ما حدث الموسم الماضي".

فان دايك انتقل لليفربول من ساوثامتبون في يناير من العام الماضي، بعد رحلة مع جرونينجن الهولندي وسيلتك الأسكتلندي.

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