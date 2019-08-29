يرسل الاتحاد السكندري خطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل استقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك في قبل نهائي كأس مصر.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأحد المقبل موعدا لمواجهة الزمالك والاتحاد السكندري على ملعب الإسماعيلية.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد السكندري قرر مخاطبة اتحاد الكرة من أجل استقدام حكم أجنبي لإدارة مباراة نصف النهائي.

واتفق محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري مع إدارة الزمالك على تحمل تكاليف الحكم الأجنبي مناصفة.

وتأهل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، بعد الفوز على مصر للمقاصة بهدف نظيف في ربع النهائي.

وكان رئيس الزمالك قد أعلن عقب المباراة رفضه تعيين أي حكم مصري لمواجهات فريقه المقبلة اعتراضا على تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام.

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