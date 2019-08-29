تنس - ميار شريف تكتب التاريخ.. حصدت ذهبية الألعاب الإفريقية والتصنيف يقربها من الأولمبياد

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 13:07

كتب : عاطف شادي

ميار شريف - تنس

تأهلت ميار شريف إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الفوز بذهبية دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب.

وبذلك تصبح ميار شريف أول لاعبة تنس مصرية تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية منذ إدراجها في 1988 في حال استمرها تصنيفها مثل التصنيف الحالي.

نجحت ميار شريف في الفوز بالمباراة النهائية لفردي السيدات بالفوز بمجموعتين دون مقابل.

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تغلبت ميار على ستورم سيمونز لاعبة جنوب إفريقيا، لتكتب التاريخ بتأهلها كأول مصرية في رياضة التنس بالأولمبياد.

كما ضمنت مصر التأهل في منافسات الرجال برياضة التنس للمرة الأولى تاريخيا بعد تأهل كريم مأمون ومحمد صفوت للمباراة النهائية.

ويتأهل بطل دورة الألعاب الإفريقية إلى الأولمبياد حال وصل تصنيفه ضمن أفضل 300 لاعبا عالميا في يونيو المقبل، وتقع ميار شريف في المركز 256 حاليا.

ورفعت مصر رصيدها إلى 178 ميدالية متنوعة بعد إضافة الذهبية 59 للفريق.

ومن المتوقع زيادة عدد الميداليات المصرية اليوم بمشاركات منتخب اليد والطائرة والريشة الطائرة.

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