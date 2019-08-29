ديلي ميل: النني إلى بشكتاش على سبيل الإعارة

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 14:08

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

ذكرت جريدة ديلي ميل أن محمد النني لاعب وسط أرسنال يستعد للانتقال إلى فريق بشكتاش التركي خلال ساعات.

أيام المصري صارت معدودة في أرسنال خاصة بعد تأكيد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال على عدم حاجته لخدمات النني ومدافع الفريق شكودران موستافي، علما بأن فترة الانتقالات تنتهي يوم الأحد المقبل.

وأفادت ديلي ميل في تقريرها ظهر الخميس أن النني وافق على الانتقال لبشكتاش لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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بشكتاش التركي دخل سباق ضم النني، ويبدو أنه تفوق على أندية جالاتا سراي وفينيرباهتشه وبوردو التي رغبت في ضم المصري.

ومن المتوقع أن يقوم بشكتاش بتسديد راتب النني هذا الموسم.

جاري ميديل لاعب وسط بشكتاش انضم رسميا إلى بولونيا صباح الخميس، مما فتح الباب أمام النني للانتقال لبطل الدوري التركي في 15 مناسبة.

قبل أيام ذكر تقرير جريدة فوتوماك التركية أن بشكتاش يفاضل بين النني وماريو ليمينا لاعب ساوثامبتون لضم أحدهما قبل نهاية فترة الانتقالات.

وأوضح التقرير أن بشكتاش بدأ محادثاته مع أرسنال بشأن ضم النني.

يوم الأحد الماضي، أفادت تقارير فرنسية إن بوردو قد يكون محطة لاعب وسط أرسنال، محمد النني، هذا الصيف.

وهنا، قال موقع فوت ميركاتو الفرنسي إن بوردو الذي فشل في ضم المغربي يوسف آيت بن ناصر اتجه لضم النني على سبيل الإعارة.

في السياق نفسه، أفادت تقارير إنجليزية أن نادي جالاتا سراي سيتقدم بعرض أخير لضم الدولي المصري بعدما بدأ مفاوضاته مع المدفعجية قبل أسابيع دون أن يتوصل الطرفان لاتفاق.

وفقًا لصحيفة ذا ميرور، فإن نادي جالاتا سراي لم يفقد الأمل في التعاقد مع النني.

ومن المرجح أن يوافق لاعب بازل السابق على تخفيض راتبه الذي يبلغ 55 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، وهو ما أعاق انتقاله حتى الآن، حسب ذا ميرور.

محمد النني انتقل إلى صفوف أرسنال في شتاء 2016 قادما من فريق بازل السويسري.

صاحب الـ27 عاما شارك في 17 مباراة فقط مع أرسنال خلال الموسم الماضي، صنع فيها هدفا وحيدا.

ويجد النني صعوبة في المشاركة بالمباريات مع أرسنال في ظل اعتماد إيمري على الرباعي ماتيو جيندوزي وداني سيبايوس ولوكاس توريرا وجرانت جاكا.

وكان النني لاعبا أساسيا مع منتخب مصر في كأس إفريقيا 2019 التي ودعها الفراعنة من الدور ثمن النهائي بالخسارة بهدف أمام جنوب إفريقيا.

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