المصري يعلن استدعاء وادي لمنتخب فلسطين وسيمبوري لبوركينا فاسو

أعلن النادي المصري عن انضمام ثنائي الفريق إلى منتخبي بلادهما خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وكشف المصري في بيان رسمي، عن استدعاء منتخب بوركينا فاسو لسعيدو سيمبوري لاعب وسط الفريق لأول مرة في مسيرته.

وأعلن منتخب بوركينا فاسو قائمة من 27 لاعبا، بينهم سيمبوري لمواجهة المغرب وديا يوم 6 سبتمبر المقبل، على أن يلحق ببعثة المصري في زنزبار مباشرة لمواجهة ماليندي سيتي في الكونفدرالية.

كان سيمبوري قد انضم للنادي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، قادما من فريق الداخلية.

صاحب الـ27 عاما شارك مع المصري في 18 مباراة. سجل فيهم 5 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، استدعاء محمود وادي مهاجم الفريق لمعسكر المنتخب المقبل أيضا.

وسيلعب المهاجم الفلسطيني-المصري رفقة منتخب الفدائي مباراتين بالتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023 أمام أوزبكستان يوم 5 سبتمبر، وسنغافورا يوم 10 سبتمبر.

ويستعد المصري لمواجهة ماليندي سيتي الزنزباري أحد أيام 13 و14 و15 سبتمبر المقبل على استاد عماني بزنزبار.

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