قبل مواجهة الكأس - طلعت يوسف: لم نستفد من صفقاتنا مثل الزمالك

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 16:11

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الزمالك - الاتحاد

قال طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري إن مواجهة الزمالك في الدور قبل النهائي لكأس مصر، ستكون صعبة ومفتوحة على كل الاحتمالات.

وأضاف يوسف عبر البرنامج الإذاعي (ملعب 9090) "مباراة الزمالك ثقيلة، لأنه فريق مختلف شكلا ومضمونا عن العربي الكويتي، لقد أبرم الزمالك صفقات متميزة على مستوى الأفراد، ودعموا المراكز التي يحتاجونها".

وتابع "قدرات الزمالك وتشكيله يغلب عليه الطابع الهجومي، فهي له وعليه، وهو أمر مرتبط بنا كفريق الاتحاد من حيث الشكل والأداء".

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وأشار مدرب الاتحاد السكندري "لدينا لاعبون في مرحلة تجهيز مثل هشام محمد وإيمانويل أوكوي وكذلك إيمانويل بناهيني وويلسون أكاكبو انضما متأخرا إلى التدريبات".

وواصل طلعت يوسف "دفعنا بصفقة واحدة أمام العربي الكويتي دون اعتبار حارس المرمى عماد السيد، أما باقي الفريق لاعبون مستمرون منذ الموسم الماضي".

وأتم المدير الفني للاتحاد "لم نستثمر تعاقداتنا الجديدة، فهي بالطبع تحتاج لوقت، بعكس الزمالك الذي رمى بكل صفقاته في المباريات الماضية".

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