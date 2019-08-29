مدرب أستون فيلا: مستوى تريزيجيه يتحسن.. وما شاهدته في مصر أبهرني

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 15:05

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أستون فيلا

يعتقد دين سميث المدير الفني لأستون فيلا أن مستوى لاعبه محمود حسن "تريزيجيه" يتحسن مع مرور الأيام، مشيرا إلى الدور الكبير الذي لعبه معه زميله المصري أحمد المحمدي.

تريزيجيه انضم إلى أستون فيلا هذا الصيف قادما من قاسم باشا التركي، وشارك بشكل أساسي في مباريات فريقه الثلاثة بالدوري الإنجليزي.

وقال سميث يوم الخميس: "المحمدي يساعد تريزيجيه كثيرا للتأقلم في إنجلترا، داخل الفريق في غرفة خلع الملابس، وفي المملكة المتحدة بشكل عام، بسبب الاختلاف الكبير بين الدوري التركي والدوري الإنجليزي".

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وشدد في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء كريستال بالاس "أعتقد أن مستوى تريزيجيه يتحسن".

ويستعد أستون فيلا لملاقاة مضيفه كريستال بالاس ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

سميث والمدير الرياضي خيسوس جارسيا كانا في مصر لمشاهدة تريزيجيه وهو يلعب لمنتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية خلال الصيف.

وعن هذه التجربة، أوضح سميث "لقد ذهبنا إلى ملعب المباراة قبل ساعة ونصف من انطلاق اللقاء، وكان الملعب ممتلئ بـ75 ألف متفرج، لقد أخبرني المحمدي أن الجماهير ملأت الاستاد قبل 3 ساعات".

وأتم المدير الفني لأستون فيلا "لقد ودع منتخب مصر منافسات البطولة في دور الـ16 ولكن كانت الأجواء مبهرة، لقد استمتعت بها كثيرا".

وأنهي تريزيجيه الموسم المنصرم من الدوري التركي بتسجيل 9 أهداف وصناعة مثلها، مما يجعله مساهما في 34% من أهداف قاسم باشا الـ53 المسجلة هذا الموسم بالمسابقة.

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