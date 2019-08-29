طلعت يوسف: غياب رفعت وسيسيه أمام الزمالك مؤثر.. يجب تحديد موقف واضح للحكام

يرى طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري أن غياب الثنائي أحمد رفعت وعبد الرزاق سيسيه عن مواجهة الزمالك سيكون مؤثرا على الفريق.

ويغيب الثنائي رفعت وسيسيه عن المباراة وفقا للتعاقد المبرم بين الناديين بعد حصول الاتحاد عليهما على سبيل الإعارة.

وقال يوسف في تصريحات لقناة تايم سبورتس: "بالتأكيد غياب رفعت وسيسيه سيكون مؤثرا على الفريق".

وتابع "لكننا نحترم التعاقد المبرم بيننا وبين الزمالك، وسنقوم بإيجاد حلول بديلة لذلك".

وبالحديث عن رغبة الزمالك في استقدام حكام أجانب قال طلعت يوسف: "الأمر واحد بالنسبة لنا سواء كان الحكم أجنبيا أو مصريا".

ويواجه الاتحاد السكندري فريق الزمالك يوم الأحد المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

وشدد يوسف "لكن يجب أن يكون موقف الحكام واضح من لجنة الحكام واتحاد الكرة حفاظا على المصداقية".

وأوضح يوسف "على اتحاد الكرة اتخاذ قرار واضح بشأن الحكام الأجانب، وهل يحق للأندية استقدامهم أم لمباريات معينة وعدم تغيير ذلك خلال الموسم".

وعن طموحات الفريق أوضح يوسف "الطموحات تزداد دائما، فربما يكون الهدف هو المربع الذهبي بعد ذلك يصبح الطموح المركز الثالث أو الثاني وهكذا".

وأشار يوسف "لذلك الطموح غير ثابت وليس له نهاية ويعتمد على موقف الفريق خلال الموسم".

وعن رغبة عمار حمدي في تحديد موقفه في الأهلي والخروج معارا قال يوسف: "بالطبع الاتحاد السكندري أحد الأندية المهتمة بضم اللاعب إذا وافق الأهلي على رحيله".

وأتم تصريحاته "عمار ظهر بشكل جيد مع الاتحاد لذلك سيكون مرحبا أيضا بانتقاله لنا، لأن الفريق أظهره بشكل جيد".

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