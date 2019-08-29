تحديد موعد نصف نهائي كأس مصر على استادي الإسماعيلية وبتروسبورت

الخميس، 29 أغسطس 2019 - 12:23

كتب : عاطف شادي

الزمالك - مصر للمقاصة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباراتي نصف نهائي كأس مصر لموسم 2019/2020.

وكشفت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، عن تحديد يوم الأحد المقبل والموافق 1 سبتمبر، موعدا لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر.

وستقام المباراة على استاد الإسماعيلية في الثامنة مساء.

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وستكون المباراة الأخرى بين بتروجت مع الفائز بين بيراميدز وحرس الحدود، يوم الإثنين، والموافق الثاني من سبتمبر.

وستقام المباراة على استاد بتروسبورت في الساعة الثامنة مساء.

ولم يكشف اتحاد الكرة عن موعد نهائي كأس مصر حتى الآن.

كان الزمالك قد تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على مصر للمقاصة بهدف مقابل لا شيء مساء أمس الخميس.

ويلتقي بيراميدز مع حرس الحدود مساء غد الجمعة في ربع نهائي كأس مصر أيضا.

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