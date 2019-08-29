أتم مصر للمقاصة اتفاقه مع أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك، وحصل النادي الفيومي على الاستغناء الخاص باللاعب.

وكان FilGoal.com قد انفرد الاسبوع الماضي بحسم مصير حفني مع الزمالك خلال اسبوع واقترابه من المقاصة أو فريق سعودي. (من هنا)

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل مصر للمقاصة أن مسؤولي النادي تسلموا بالفعل الاستغناء الخاص بحفني بعد إتمام التعاقد معه.

وقال المصدر: "أتممنا الاتفاق مع الزمالك وتسلمنا الاستغناء الخاص باللاعب، أيمن حفني أصبح لاعبا جديدا في المقاصة".

وأضاف المصدر "الصفقة كلفت خزينة النادي ما يقرب من 3 ملايين جنيه".

وعن مدة التعاقد أوضح "اللاعب انتقل كبيع نهائي وليس على سبيل الإعارة، ويتبقى الاتفاق معه على المدة والأقرب أن تكون ثلاثة مواسم".

وأتم المصدر حديثه "ما يمكن تأكيده هو إتمام الصفقة وتسلم اللاعب قيمة مقدم التعاقد".

وعانى حفني الموسم الماضي من عدم المشاركة بصورة منتظمة إذ شارك في 10 مباريات فقط محليا بواقع 8 في الدوري و2 في كأس مصر.

وخلال 258 دقيقة خاضهم حفني في 10 مباريات الموسم الماضي نجح في تسجيل هدف أمام النجوم في الدوري.

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