خاص خبر في الجول - حسم مصير حفني مع الزمالك خلال اسبوع.. عرض مصري وآخر سعودي

الخميس، 22 أغسطس 2019 - 17:01

كتب : FilGoal

أيمن حفني - الزمالك - النجوم

يُحسم مصير أيمن حفني جناح الزمالك مع الفريق خلال اسبوع سواء بالاستمرار أو الرحيل.

أيمن حفني

النادي : الزمالك

الزمالك

وانتقل أيمن حفني إلى الزمالك من طلائع الجيش في صيف 2014.

وقال مصدر في الزمالك لـ FilGoal.com: "سيتم حسم مصير أيمن حفني مع الزمالك خلال اسبوع على الأكثر".

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وتابع "هناك رغبة للاعب في الخروج من أجل المشاركة بصورة أكبر الموسم الجديد".

وشدد المصدر "يرى اللاعب أن فرصته في المشاركة مع الفريق بصورة منتظمة الموسم المقبل صعبة، وهو يسعى للمشاركة".

وعن العروض المقدمة أوضح "هناك بالفعل مفاوضات لضم حفني سواء داخل مصر أو خارجها".

وتابع "مصر للمقاصة يريد ضم اللاعب وأيضا نادي سعودي".

وأتم تصريحاته "سيتم الاستقرار على مصير حفني خلال اسبوع، سواء بالاستمرار أو الموافقة على رحيله حتى لو كان عن طريق الإعارة".

وعانى حفني الموسم الماضي من عدم المشاركة بصورة منتظمة إذ شارك في 10 مباريات فقط محليا بواقع 8 في الدوري و2 في كأس مصر.

وخلال 258 دقيقة خاضهم حفني في 10 مباريات الموسم الماضي نجح في تسجيل هدف أمام النجوم في الدوري.

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