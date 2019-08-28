يرغب النادي الإسماعيلي في الحصول على خدمات ثنائي من النادي الأهلي، حسبما تعهد له الأخير في وقت سابق، وفقا لما ذكره مصدر في النادي الساحلي.

وقال مصدر في الدراويش -فضل عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "الإسماعيلي يطالب الأهلى بالوفاء بوعده بالحصول على لاعبين وذلك ضمن صفقة انتقال محمود متولي".

وأضاف "كان الاتفاق المعلن من قبل مسؤولي الإسماعيلي يقضي الحصول على لاعبين أحدهما بشكل نهائى والآخر على سبيل الإعارة".

وأشار المصدر "طلبنا مؤخرا الحصول على خدمات حسين السيد وأحمد حمدي وبانتظار رد الأهلي".

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قال لـFilGoal.com إن الفريق الأحمر قرر قيد حسين السيد في قائمته المحلية، ما يعني استمراره مع الفريق.

وفي ذات الجانب قد يكون باسم علي ظهير أيمن الأهلي خيارا متاحا للانضمام إلى الإسماعيلي إذ أكد عبد الحفيظ حسم إعارته خلال 24 ساعة.

وقال اللاعب في وقت سابق: "مفاوضات الانضمام للإسماعيلي على سبيل الإعارة لم يتم حسمها حتى الآن".

الأهلي كان يتبقى في قائمته 4 أماكن شاغرة وبعد الاستقرار على قيد حسين السيد، يتبقى 3 أماكن فقط يتنافس عليها الرباعي سعد سمير، وكريم وليد "نيدفيد"، ومحمد محمود، وأحمد حمدي.

الإسماعيلي ضم هذا الصيف، محمود دونجا وأحمد مدبولي وباكيتي سيلفا وخليل حجي ومحمد حمدي زكي وفعّل بند شراء بينسون شيلونجو، والعراقي همام طارق وحمد الزوي ظهير دمنهور وإبراهيم أبو اليزيد مدافع الداخلية.

كما اقترب من التعاقد مع عرفان عبيدو المهاجم السنغالي لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية (طالع التفاصيل).

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