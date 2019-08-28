مؤتمر ميدو: لنا ركلتا جزاء أمام الزمالك.. وسنعمل على إصلاح الأخطاء

يعتقد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر للمقاصة أن فريقه استحق الحصول على ركلتي جزاء في مواجهة الزمالك.

وفاز الزمالك على المقاصة بهدف دون رد في ربع نهائي كأس مصر في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب.

وقال ميدو عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "كنا نعرف مدى صعوبة اللقاء خاصة أننا نواجه فريقا كبيرا مثل الزمالك".

وأضاف "الزمالك على المستوى البدني أفضل منا بسبب تلاحم المواسم بالنسبة له وخوض أكثر من مباراة قبل مواجهتنا".

وأكمل "بعد هدف الزمالك المبكر التسرع والارتباك ضرب بعض اللاعبين ولكن في الشوط الثاني تحسن الأداء وظهرنا بمستوى أفضل".

وشرح "دفعت بالمهاجم عمرو مرعي بدلا من صلاح أمين لتنشيط الهجوم وكان لنا 4 فرص للتهديف".

واستمر في تصريحاته "الحكم لم يحتسب لنا ركلتي جزاء ولكن لا يجب أن نقف كثيرا أمام أداء الحكام".

وأتم تصريحاته "المقاصة في طريقه للتحسن، سنعمل على معالجة السلبيات والتركيز على الإيجابيات التي ظهرت في مباراة الزمالك".

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