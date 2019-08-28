المقاصة: اقتربنا من ضم أيمن حفني بنسبة كبيرة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 22:41

كتب : FilGoal

صالح جمعة - أيمن حفني - الأهلي - الزمالك

اقترب أيمن حفني لاعب الزمالك من الانتقال إلى صفوف نادي مصر للمقاصة هذا الصيف، بحسب بكري سليم المدير التنفيذي للفريق الفيومي.

وقال سليم "المفاوضات جارية، هناك تفاهم كبير مع إدارة الزمالك".

وأضاف سليم عبر إذاعة الشباب والرياضة "المقاصة يعد البيت الأول لحفني، اقتربنا من ضمه بنسبة كبيرة".

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ولمع أيمن حفني بصفوف مصر للمقاصة عند صعوده للدوري الممتاز موسم ٢٠١١/٢٠١٠.

وتنقل حفني من المقاصة إلى الاتحاد الليبي وطلائع الجيش قبل أن ينضم للزمالك صيف ٢٠١٤.

وعانى حفني الموسم الماضي من عدم المشاركة بصورة منتظمة إذ شارك في 10 مباريات فقط محليا بواقع 8 في الدوري و2 في كأس مصر.

وخلال 258 دقيقة خاضهم حفني في 10 مباريات الموسم الماضي نجح في تسجيل هدف أمام النجوم في الدوري.

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