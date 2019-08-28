خاص الاتحاد السكندري يوضح لـ في الجول موقف رباعي الفريق من المشاركة ضد الزمالك

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 22:48

كتب : بسام أبوبكر

الاتحاد السكندري - البطولة العربية

أوضح الاتحاد السكندري موقف الرباعي المنضم للفريق خلال فترة الانتقالات الجارية قادما من الزمالك، من المشاركة ضد الأبيض في كأس مصر.

الاتحاد يلعب ضد الزمالك في نصف نهائي كأس مصر يوم الأحد المقبل.

وانضم للاتحاد خلال فترة الانتقالات الجارية 4 لاعبين من الزمالك وهم الحارس عماد السيد وإسلام جمال وأحمد رفعت ورزاق سيسيه.

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وقال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري لـFilGoal.com: "تعاقدنا هذا الموسم مع 4 لاعبين من الزمالك".

وأضاف "حصلنا على خدمات عماد السيد وإسلام جمال بشكل نهائي، بينما انضم رفعت وسيسيه على سبيل الإعارة".

وأتم تصريحاته "لذلك سيشارك الثنائي عماد السيد وإسلام جمال في المباراة بشكل طبيعي، بينما لن يلعب الثنائي رفعت وسيسيه".

وتأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد في ربع النهائي.

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