أوضح الاتحاد السكندري موقف الرباعي المنضم للفريق خلال فترة الانتقالات الجارية قادما من الزمالك، من المشاركة ضد الأبيض في كأس مصر.

الاتحاد يلعب ضد الزمالك في نصف نهائي كأس مصر يوم الأحد المقبل.

وانضم للاتحاد خلال فترة الانتقالات الجارية 4 لاعبين من الزمالك وهم الحارس عماد السيد وإسلام جمال وأحمد رفعت ورزاق سيسيه.

وقال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري لـFilGoal.com: "تعاقدنا هذا الموسم مع 4 لاعبين من الزمالك".

وأضاف "حصلنا على خدمات عماد السيد وإسلام جمال بشكل نهائي، بينما انضم رفعت وسيسيه على سبيل الإعارة".

وأتم تصريحاته "لذلك سيشارك الثنائي عماد السيد وإسلام جمال في المباراة بشكل طبيعي، بينما لن يلعب الثنائي رفعت وسيسيه".

وتأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد في ربع النهائي.

اقرأ أيضا:

بالفيديو - صاروخ جمعة يؤهل الزمالك لنصف نهائي الكأس بعد موقعة "عنيفة" ضد المقاصة

5 أشياء تعلمناها من انتصار الزمالك على المقاصة.. مجموعة "الحواة" وحرية جديدة للظهيرين

المقاصة: اقتربنا من ضم أيمن حفني بنسبة كبيرة

مؤتمر ميدو: لنا ركلتا جزاء أمام الزمالك.. وسنعمل على إصلاح الأخطاء

مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: على الأهلي الوفاء بوعده.. طلبنا ضم هذا الثنائي