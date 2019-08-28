شكرا استاد برج العرب.. 8 مباريات في 35 يوما

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 21:19

كتب : FilGoal

الزمالك - مصر للمقاصة

8 مباريات خلال 35 يوما هي حصيلة المواجهات التي استضافها استاد برج العرب في الإسكندرية.

عدد كبير من المباريات استضافها استاد برج العرب في عدد قليل من الأيام، ما جعل عشب الملعب لا يبدو في أفضل حالة خلال مواجهة الزمالك ضد المقاصة.

بمعدل مباراة كل 4 أيام تحمل استاد برج العرب مهمة استضافة أغلب المباريات المحلية والإفريقية منذ نهاية أمم إفريقيا وحتى الآن.

أخبار متعلقة

صاروخ عبد الله جمعة يمزق شباك المقاصة كيف يستفيد برشلونة من نيمار؟ تشكيل كل النجوم أو ما يفضله فالفيردي مران الأهلي - فقرة خاصة لـ محمد محمود وجلسة للاطمئنان على سعد سمير بين "لا أطيق الاستمرار بسبب فاتي" و"مشفق على الناشئين".. لماذا يريد هداف شباب الأهلي فسخ عقده

وهو معدل قريب من المباريات التي استضافها استاد القاهرة خلال بطولة أمم إفريقيا بعدما لعب عليه 10 مباريات في 30 يوما.

انتهى الموسم الماضي وتوقف الدوري المصري لحين الانتهاء من بطولة أمم إفريقيا مصر 2019 وحصل استاد برج العرب على فترة راحة من المباريات كبيرة ليتم تجهيز الملعب لاستقبال المباريات في الموسم الجديد.

وكما شاهد الجميع في منتصف الموسم الماضي استاد برج العرب عندما وصل العشب والأرضية لحالة غير جيدة بسبب ضغط المباريات وكثرة المواجهات التي استضافها الملعب في فترة قليلة.

والآن وبعد نهاية أمم إفريقيا التي استضافتها مصر ولم يكن من بين ملاعبها برج العرب، استضاف الاستاد 8 مباريات متتالية خلال 35 يوما فقط.

البداية كانت بمباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الدوري المصري الموسم الماضي والتي أقيمت يوم 24 يوليو الماضي.

ثم استضاف برج العرب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 28 يوليو.

وفي يوم 11 أغسطس استضاف استاد برج العرب مباراة الأهلي ضد فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا.

كذلك خاض الفارس الأبيض الزمالك مواجهة الدور التمهيدي الأول من دوري الأبطال ضد ديكاداها الصومالي على ملعب برج العرب يوم 16 أغسطس.

واستمرت استضافة برج العرب للمباريات وأقيمت عليه مواجهة الأهلي ضد بيراميدز في ثمن نهائي كأس مصر يوم 18 أغسطس.

وبسبب رغبة فريقي اطلع بره وديكاداها في خوض مباراتي العودة ضد الأهلي والزمالك على الترتيب في مصر، استضاف أيضا ملعب برج العرب المباراتين يومي 23 و24 أغسطس الجاري.

وبعد 4 أيام فقط استضاف ملعب برج العرب مواجهة الزمالك ضد المقاصة في ربع نهائي كأس مصر.

اقرأ أيضا:

برشلونة لـ في الجول: إصابة ميسي لم تتفاقم.. سيعود في الموعد المحدد

بين "لا أطيق الاستمرار بسبب فاتي" و"مشفق على الناشئين".. لماذا يريد هداف شباب الأهلي فسخ عقده

كيف يستفيد برشلونة من نيمار؟ تشكيل كل النجوم أو ما يفضله فالفيردي

"يعاني من مشاكل ذهنية بسبب معاملته".. وكيل موهبة ليفربول يفتح النار والنادي يرد

إيهاب يحصد 3 ذهبيات في الألعاب الإفريقية.. وفضيتان لـ السيد و3 ميداليات لـ رانيا محمود

الزمالك المقاصة برج العرب

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: على الأهلي الوفاء بوعده.. طلبنا ضم هذا الثنائي 18 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - صاروخ جمعة يؤهل الزمالك لنصف نهائي الكأس بعد موقعة "عنيفة" ضد المقاصة 22 دقيقة | مصر
كريم أبو كحلة يضيف ذهبيتي الكلين والمجموع.. ويحطم كل أرقام إفريقيا 45 دقيقة | رياضات أخرى
ماركا: كيلور نافاس في الطريق إلى باريس سان جيرمان 54 دقيقة | أوروبا
شكرا استاد برج العرب.. 8 مباريات في 35 يوما ساعة | الدوري المصري
طبيب كولومبيا السابق: عقلية جيمس سيئة.. يهتم بحاجبيه وشعره أكثر من كرة القدم ساعة | أمريكا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي – أوتوري.. الرجل الذي لا يبيع الأوهام 2 حكايات #في_الدوري - مذبحة "تقرير جوزيه السري" 3 مدرب الأهلي – فوساتي.. "عدو اللاعبين" والخبير القاري الذي أراد مواجهة جوارديولا بـ15 لاعبا 4 فوساتي لـ في الجول: الأهلي اتصل بي بالفعل.. وهذا موقفي

قد ينال إعجابك