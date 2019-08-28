شكرا استاد برج العرب.. 8 مباريات في 35 يوما

8 مباريات خلال 35 يوما هي حصيلة المواجهات التي استضافها استاد برج العرب في الإسكندرية.

عدد كبير من المباريات استضافها استاد برج العرب في عدد قليل من الأيام، ما جعل عشب الملعب لا يبدو في أفضل حالة خلال مواجهة الزمالك ضد المقاصة.

بمعدل مباراة كل 4 أيام تحمل استاد برج العرب مهمة استضافة أغلب المباريات المحلية والإفريقية منذ نهاية أمم إفريقيا وحتى الآن.

وهو معدل قريب من المباريات التي استضافها استاد القاهرة خلال بطولة أمم إفريقيا بعدما لعب عليه 10 مباريات في 30 يوما.

انتهى الموسم الماضي وتوقف الدوري المصري لحين الانتهاء من بطولة أمم إفريقيا مصر 2019 وحصل استاد برج العرب على فترة راحة من المباريات كبيرة ليتم تجهيز الملعب لاستقبال المباريات في الموسم الجديد.

وكما شاهد الجميع في منتصف الموسم الماضي استاد برج العرب عندما وصل العشب والأرضية لحالة غير جيدة بسبب ضغط المباريات وكثرة المواجهات التي استضافها الملعب في فترة قليلة.

والآن وبعد نهاية أمم إفريقيا التي استضافتها مصر ولم يكن من بين ملاعبها برج العرب، استضاف الاستاد 8 مباريات متتالية خلال 35 يوما فقط.

البداية كانت بمباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الدوري المصري الموسم الماضي والتي أقيمت يوم 24 يوليو الماضي.

ثم استضاف برج العرب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 28 يوليو.

وفي يوم 11 أغسطس استضاف استاد برج العرب مباراة الأهلي ضد فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا.

كذلك خاض الفارس الأبيض الزمالك مواجهة الدور التمهيدي الأول من دوري الأبطال ضد ديكاداها الصومالي على ملعب برج العرب يوم 16 أغسطس.

واستمرت استضافة برج العرب للمباريات وأقيمت عليه مواجهة الأهلي ضد بيراميدز في ثمن نهائي كأس مصر يوم 18 أغسطس.

وبسبب رغبة فريقي اطلع بره وديكاداها في خوض مباراتي العودة ضد الأهلي والزمالك على الترتيب في مصر، استضاف أيضا ملعب برج العرب المباراتين يومي 23 و24 أغسطس الجاري.

وبعد 4 أيام فقط استضاف ملعب برج العرب مواجهة الزمالك ضد المقاصة في ربع نهائي كأس مصر.











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