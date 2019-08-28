إيهاب يحصد 3 ذهبيات في الألعاب الإفريقية.. وفضيتان لـ السيد و3 ميداليات لـ رانيا محمود

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 18:38

كتب : عاطف شادي

محمد إيهاب

توج الرباع المصري الأولمبي محمد إيهاب بميداليتين ذهبيتين جديدتين في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وتوج إيهاب بذهبيتي الكلين بوزن ١٩٠ كجم، بجانب المجموع ٣٥٠ كجم.

وفاز الرباع المصري في منافسات الخطف في وزن ٨١ كجم بالميدالية الذهبية بعدما رفع ثقلا وزنه ١٦٠ كجم ليتفوق على جميع المنافسين.

أخبار متعلقة

حصاد الرياضات الأخرى 2018 - سيطرة الاسكواش وإنجاز الأثقال.. وتراجع للألعاب الجماعية بالمنتخبات رفع أثقال - ختام بطولة العالم بميداليات إيهاب وسارة سمير رفع أثقال - فضيتان وبرونزية لسارة سمير ببطولة العالم

وفي المقابل، حل الرباع المصري أحمد السيد في المركز الثالث في نفس الوزن بعدما رفع ثقلا وزنه ١٤٥ كجم ولم يدخل ضمن المتوجين في الخطف، قبل أن يتوج بفضيتي الكلين والمجموع حيث رفع ثقلا وزنه ١٨٠ كجم، بمجموع ٣٥٠ كجم.

يذكر أن الرباعة المصرية رانيا محمود نجحت اليوم في حصد ٣ ميداليات متنوعة في الخطف والكلين والمجموع في وزن ٧١ كجم للسيدات.

اقرأ أيضا

برشلونة لـ في الجول: إصابة ميسي لم تتفاقم.. سيعود في الموعد المحدد

"يعاني من مشاكل ذهنية بسبب معاملته".. وكيل موهبة ليفربول يفتح النار والنادي يرد

بين "لا أطيق الاستمرار بسبب فاتي" و"مشفق على الناشئين".. لماذا يريد هداف شباب الأهلي فسخ عقده

كيف يستفيد برشلونة من نيمار؟ تشكيل كل النجوم أو ما يفضله فالفيردي

كرة يد - مصر إلى نهائي دورة الألعاب الإفريقية بالفوز على الجزائر

رفع أثقال محمد إيهاب

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير: إدارة يوفنتوس غاضبة لرفض ساري الإقلاع عن التدخين 4 دقيقة | أوروبا
مباشر كأس مصر - الزمالك ضد المقاصة 9 دقيقة | الدوري المصري
وكيله: ديمبيلي مستمر مع برشلونة بنسبة 100% 22 دقيقة | أوروبا
مران الأهلي - فقرة خاصة لـ محمد محمود وجلسة للاطمئنان على سعد سمير 25 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - أوناجم أساسي لأول مرة ضد المقاصة 28 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل المقاصة - ميدو يدفع بالقوة الهجومية ضد الزمالك 37 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي – أوتوري.. الرجل الذي لا يبيع الأوهام 2 حكايات #في_الدوري - مذبحة "تقرير جوزيه السري" 3 مدرب الأهلي – فوساتي.. "عدو اللاعبين" والخبير القاري الذي أراد مواجهة جوارديولا بـ15 لاعبا 4 فوساتي لـ في الجول: الأهلي اتصل بي بالفعل.. وهذا موقفي

قد ينال إعجابك