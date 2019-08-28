يرغب صالح نصر هداف فريق مواليد 1999 بالأهلي في الرحيل، ربما هو حدث متكرر سواء في قطاعات الناشئين أو في الفريق الأول، ولكنها من المرات القليلة التي يخرج فيها لاعب ليطلب الرحيل بتلك الطريقة العلنية من أحد الكبيرين في مصر.

"شعرت بأنني لا أطيق الاستمرار في الأهلي بعدما رأيت أنسو فاتي ناشئ برشلونة يشارك بعمر الـ16 عاما، صرت بعمر الـ19 عاما في هذا السن كان يجب أن أكون قد حققت شيئا". هكذا بدأ صالح نصر حواره مع FilGoal.com.

نصر هو أحد هؤلاء الناشئين الذين يُنشر عنهم خبرا بين الحين والآخر، لم لا وهو هداف فريقه في مختلف المراحل السنية.

"أتمنى أن يفسخ الأهلي عقدي أو يبيعني. هدفي الوحيد هو الرحيل لكي أبحث عن مستقبلي، الصورة ضبابية للغاية وحتى لو تم تصعيدي لا أعتقد أنني سأشارك". يتحدث نصر في ظل وجود وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن في مركزه، وندرة اللاعبين الذين خرجوا من قطاع الناشئين لتشكيل الأهلي الأساسي في السنوات الأخيرة.

وأضاف نصر "هناك تجاهل تام دفعني للتفكير في مستقبلي، الذي أصبحت لا أراه في الأهلي".

وشدد "لن أرحل على طريقة أحمد حسن كوكا لأن وضعي مختلف، أرتبط مع الأهلي بعقد وليس استمارة. الأهلي رفض عروضا عديدة مقدمة لي".

نصر أتم "لا أفعل ذلك للرحيل إلى الزمالك، ولن أنتقل إليه. أتمنى فسخ عقدي لأشق طريقي مع كرة القدم".

FilGoal.com اتجه للمدير الفني لفريق مواليد 1999، وهو عمرو أنور، الذي قال: "هناك قاعدة عامة، الأهلي لا يقف على أحد".

وشدد "إداريا، كل الأمور في يد إدارة القطاع. فنيا، الأهلي لا يقف على أحد".

أنور أتم "بشكل عام، أنا مشفق للغاية على الناشئين بسبب طريقة التفكير والعقلية وتدخل بعض الأشخاص للتأثير على أفكارهم وقراراتهم".

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