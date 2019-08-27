خاص خبر في الجول - الإسماعيلي يتم اتفاقه مع مهاجم سنغالي

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 - 11:37

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الأهلي

أتم نادي الإسماعيلي إتفاقه مع عرفان عبيدو المهاجم السنغالي لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان FilGoal.com قد علم من مصدر داخل النادي أن إدارة ناديه تفاوض مهاجم سنغالي. (من هنا)

وأوضح المصدر "المهاجم السنغالي كان قد عرض مؤخرا على الزمالك وسبق له اللعب في الدوري التركي".

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وبذلك يدعم الإسماعيلي صفوفه باللاعبين الأربعة الأجانب بعد رحيل الثنائي أونوريود أودا ويحيى زايد.

ويمتلك الإسماعيلي كل من ريتشارد بافور في مركز الدفاع وبيكيتي وبنسون شيلونجو وأخيرا عرفان عبيدو.

ويبحث الإسماعيلي عددا من السير الذاتية لمدربين أجانب ليبدأ الموسم الجديد مع الفريق.

وبعد إتمام الاتفاق مع المهاجم السنغالي، علم FilGoal.com أن النادي يبحث تدعيم الصفوف بظهير أيسر.

ودخل حسين السيد ظهير أيسر الأهلي دائرة اهتمام الدراويش سواء عن طريق البيع أو الإعارة.

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