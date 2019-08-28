نفى سيرجي نوجويراس المتحدث الإعلامي لنادي برشلونة، الأخبار المتداولة عن تفاقم إصابة ليونيل ميسي قائد الفريق.

وكانت إذاعة "راك 1" الكتالونية قد ذكرت أن ميسي تعرض لانتكاسة جديدة، ومن المُنتظَر غيابه لشهر إضافي. (طالع التفاصيل)

لكن نوجويراس صرّح لـ FilGoal.com: "الأخبار المنتشرة حول إصابة ميسي غير صحيحة على الإطلاق".

وأكمل: "كل ما أشيع حول تفاقم الإصابة أو مدة غيابه لفترة أطول غير صحيحة".

وأضاف: "ميسي في حالة جيدة ويتعافى من إصابته وفقا للموعد المحدد سلفا، واللاعب بخير ولم يحدث أي شيء جديد".

وأتم: "سيعود ميسي في الموعد الذي حدده برشلونة سلفا وكل ما أشيع غير صحيح على الإطلاق".

ميسي غاب عن برشلونة في أول مباراتين رسميتين هذا الموسم أمام أتليتك بلباو وريال بيتيس، بعد تغيّبه عن جولة فريقه الإعدادية في الولايات المتحدة الأمريكية.

قبل أن يذكر تقرير راك 1 أن ميسي "عانى من مشكلة بدنية جديدة خلال تدريبات يوم الثلاثاء، اضطرته للخروج منها وسيغيب أكثر من المتوقع، إذ أن مدة غيابه قد تصل إلى شهر إضافي".

وأوضح التقرير أن ميسي كان يتعافى من مشكلة الإصابة قبل أن يتعرض لانتكاسة بها أثناء عملية التعافي ستبعده حتى نهاية شهر سبتمبر.

ويلعب برشلونة أمام أوساسونا يوم السبت المقبل على ملعب إل سادار بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

برشلونة يمتلك 3 نقاط من هزيمة وانتصار، ويعاني من ابتعاد لويس سواريز، وعثمان ديمبيلي للإصابة أيضا، مما يحد من خيارات المدرب إرنستو فالفيردي الهجومية.

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