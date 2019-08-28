بولتون يفلت من مصير بوري

بولتون واندررز واجه خطر التصفية بعد فشل نقل ملكية النادي وإيجاد مشتر وذلك بسبب الضرائب الكبيرة التي يدين بها النادي للسلطات البريطانية.

لكن شركة Football Ventures اشترت النادي بعدما منحت رابطة دوري البطولة الإنجليزية (EFL) بولتون مهلة جديدة حتى 14 يوما.

بول أبيلتون أحد مدراء النادي وصف عملية بيع النادي بـ"واحدة من أكثر العمليات الإدارية تعقيدا التي شاركت فيها على الإطلاق.. سعيد بالقول إننا توصلنا لاتفاق مرضي لبيع النادي إلى Football Ventures".

نادي بولتون توج بكأس الاتحاد الإنجليزي 4 مرات والدرع الخيرية مرة ولعب له لاعبون مثل إيفان كامبو وجاي جاي أوكوتشا وجاري كاهيل ونيكولاس أنيلكا ويوري جوركاييف وإيدور جوديانسون وغيرهم.

ما الذي حدث؟

تولى كين أندرسون رئاسة نادي بولتون في مارس 2016 كجزء من عملية تحالف قادها مهاجم الفريق السابق دين هولدسورث بعدما قام المالك السابق إيدي دافيز ببيع نسبة 94.5% من حصته في إدارة النادي.

دافيز كان قد ضخ 185 مليون جنيه إسترليني من أمواله الخاصة خلال الأعوام المتميزة التي كانت سببا في شهرة النادي في البريميرليج.

بعد عام وحيد من تولي أندرسون رئاسة بولتون، قام بشراء الحصة الكاملة لإدارة النادي، لكن أندرسون بدوره تورط في الكثير من الأعمال الإدارية المشبوهة منذ عام 2005، وفشلت شركاته في أن تثبت أنها دفعت الضرائب.

منذ تولي أندرسون الإدارة وساءت أحوال بولتون كثيرا حتى أنه هبط لدوري الدرجة الثالثة، ولكنه عاد مجددا للتشامبيون شيب ومع ذلك بدأت الأزمات تتوالى في النادي.

أضرب اللاعبون في الجولة التحضيرية لعدم حصولهم على مستحقاتهم، واستمرت الأزمات حتى شهر سبتمبر 2019، ولم يحصل اللاعبون في الفريق الأول على مستحقاتهم في شهري نوفمبر وديسمبر أيضا، لينتقل ذلك إلى الملعب ويعاني بولتون.

قررت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا التدخل لأول مرة في نهاية ديسمبر من أجل التأكد أن اللاعبين يحصلون على كافة أموالهم، لكن كين أندرسون أكد أنه دفع لهم، لكن بعد ذلك حصلت الرابطة على ما يقرب من نصف مليون جنيه إسترليني كمستحقات للاعبين.

أوضحت شبكة "سكاي" في تقرير لها خلال شهر يناير الماضي أن أندرسون لا يجد أي مستثمر من اجل الفريق، وواصل الفريق سقوطه وفاز مباراة وحيدة من 17 مباراة خاضها حتى يناير.

تواصلت أزمات دفع مستحقات اللاعبين حتى شهر مارس، الذي شهد تضاعف الأزمة ودخول الفريق في أسوأ يوم له في تاريخه المكون من 145 عاما.

أعلنت إدارة الضرائب أن نادي بولتون لديه 16 شهرا من الضرائب غير المدفوعة والتي تقدر بـ1.2 مليون جنيه إسترليني. وتم تحويل الأمر للمحكمة العليا.

قررت المحكمة في شهر مايو بعد هبوط نادي بولتون مرة أخرى للدرجة الثالثة تعيين إدارة للنادي لحسم مصيره ما بين التصفية أو تسليمه لإدارة أخرى.

ومنحت المحكمة نادي بولتون حتى يوم 27 من الشهر الجاري حتى يجد مشتر جديد، وحاولت الإدارة خلال الشهر الجاري بيع النادي وكانت على مقربة من فعل ذلك لكن الصفقة تعثرت.

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