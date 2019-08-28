"يعاني من مشاكل ذهنية بسبب معاملته".. وكيل موهبة ليفربول يفتح النار والنادي يرد

شن وكيل أعمال بوبي دونكان موهبة ليفربول هجوما حادا على إدارة الريدز بسبب رفضها رحيل اللاعب خلال سوق الانتقالات الجاري.

ليفربول رفض هذا الأسبوع عرضا من فيورنتينا الإيطالي للتعاقد مع دونكان لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

أليكس أنجيلثورب مدير الأكاديمية رفض عرضا من الفريق الإيطالي بجانب عرض آخر من نوردشيلاند الدنماركي، ما دفع سيف روبي وكيل اللاعب لإصدار بيان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يهاجم فيه النادي قبل أن يحذفه لاحقا.

وتناول البيان عدة نقاط، بحسب صحيفة ميرور، منها أن "اللاعب غير سعيد في ليفربول ويبقى على عكس إرادته (..) وبات يعاني من مشاكل ذهنية ونفسية بسبب طريقة معاملته من ليفربول".

وأوضح كذلك "ليفربول يعلم أن دونكان لن يشارك مع الفريق الأول أبدا، ورغم ذلك يجبره على البقاء".

في المقابل رد المتحدث الرسمي باسم ليفربول على بيان وكيل دونكان قائلا: "ليفربول محبط من تلك الإدعاءات غير الصحيحة التي ظهرت في الإعلام (..) على الرغم من ذلك فإن النادي سيعمل مع اللاعب بشكل منفرد لإيجاد حل يناسب جميع الأطراف".

دونكان صاحب الـ18 عاما بدأ مسيرته رفقة أكاديمية ويجان التي انتقل منها إلى أكاديمية مانشستر سيتي في 2011 قبل أن ينتقل في 2018 لفريق ليفربول تحت 18 عاما.

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