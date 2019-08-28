تقرير: ميسي لم يتعرض لانتكاسة ولن يغيب لمدة شهر

نفى الفريدو مارتينيز الصحفي بإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية تعرض ليونيل ميسي نجم برشلونة لانتكاسة في إصابته خلال تدريبات التأهيل يوم الثلاثاء.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وكتب مارتينيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"أخبار جيدة، الطاقم الطبي لبرشلونة نفى تماما أن ليونيل ميسي قد يكون تعرض لانتكاسة ستبعده لشهر".

وواصل :"في الحقيقة يوم الثلاثاء لم يتدرب حتى لكنه كان في صالة الجيم، لا يوجد أزمة".

ماذا حدث؟

إذاعة "راك 1" الكتالونية قالت في وقت سابق إن ليونيل ميسي صاحب الـ32 عاما تعرض لانتكاسة خلال إجرائه لعملية التأهيل لتعافيه من الإصابة التي لحقت به يوم 5 أغسطس الماضي. (طالع التفاصيل)

Buenas noticias : Los servicios médicos del Barcelona NIEGAN ROTUNDAMENTE que Leo Messi haya sufrido una recaída y que esté un mes más de baja. De hecho ayer ni siquiera entrenó y lo hizo en el gimnasio . No hay recaída — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) August 28, 2019

النجم الأرجنتيني تعرض للإصابة في بداية شهر أغسطس الجاري في تدريبات الفريق قبل سفره لخوض مباراتين وديتين ضد نابولي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقتها قالت التقارير إنه قد يتعافى بعد مباراة ريال بيتيس في الجولة الثانية من الدوري.

صاحب الـ32 عاما سيغيب عن مواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

في غياب ميسي خسر برشلونة افتتاحية مسيرته في الدوري بنتيجة 1-0 من أتليتك بلباو، ثم فاز بنتيجة 5-2 ضد ضيفه ريال بيتيس في الجولة الثانية.

لم يشارك النجم الأرجنتيني في أي دقيقة سواء في تدريبات ما قبل الموسم أو الجولة التحضيرية منذ مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا.

حتى نهاية شهر سبتمبر سيواجه برشلونة أندية أوساسونا وفالنسيا وغرناطة وفياريال وخيتافي في الدوري، كما أن قرعة دوري الأبطال تقام يوم الخميس.

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