تقرير – ميسي يتعرض لانتكاسة في إصابته.. وسيغيب لشهر آخر عن برشلونة

تعرض ليونيل ميسي نجم برشلونة لانتكاسة جديدة، النجم الأرجنتيني قد يغيب أكثر مما هو متوقع عن المشاركة مع فريقه، وذلك حسب تقرير نشرته إذاعة "راك 1" الكتالونية.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

قال التقرير :"ليونيل ميسي عانى من مشكلة بدنية جديدة خلال تدريبات يوم الثلاثاء، اضطرته للخروج منها وسيغيب أكثر من المتوقع، إذ ان مدة غيابه قد تصل إلى شهر إضافي".

وأوضح التقرير أن ميسي كان يتعافى من مشكلة الإصابة قبل أن يتعرض لانتكاسة بها أثناء عملية التعافي ستبعده حتى نهاية شهر سبتمبر.

النجم الأرجنتيني تعرض للإصابة في بداية شهر أغسطس الجاري في تدريبات الفريق قبل سفره لخوض مباراتين وديتين ضد نابولي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقتها قالت التقارير إنه قد يتعافى بعد مباراة ريال بيتيس في الجولة الثانية من الدوري. لكن النجم الأرجنتيني تعرض لانتكاسة جديدة.

صاحب الـ32 عاما سيغيب بكل تأكيد عن مواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

في غياب ميسي خسر برشلونة افتتاحية مسيرته في الدوري بنتيجة 1-0 من أتليتك بلباو، ثم فاز بنتيجة 5-2 ضد ضيفه ريال بيتيس في الجولة الثانية.

لم يشارك النجم الأرجنتيني في أي دقيقة سواء في تدريبات ما قبل الموسم أو الجولة التحضيرية منذ مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا.

حتى نهاية شهر سبتمبر سيواجه برشلونة أندية أوساسونا وفالنسيا وغرناطة وفياريال وخيتافي في الدوري، كما أن قرعة دوري الأبطال تقام يوم الخميس ما يعني غيابه عن مباريات إضافية لبرشلونة في المسابقة الأخرى.

اقرأ أيضا:

الأهلي: لجنة التخطيط تجتمع الأربعاء لمناقشة مقابلات وفد مفاوضة المدربين في أوروبا

الأهلي يكشف لـ في الجول ملاعبه في المنافسات المحلية والإفريقية

باسم علي: جددت 3 مواسم لـ الأهلي.. وانضمامي لـ الإسماعيلي لم يُحسم بعد

برشلونة عن صفقة نيمار: لم نتفق بعد.. لكن اقتربنا

سنوات الحرب مع ميدو