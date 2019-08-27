باسم علي: جددت 3 مواسم لـ الأهلي.. وانضمامي لـ الإسماعيلي لم يُحسم بعد

قال باسم علي ظهير الأهلي الأيمن إنه مدد عقده مع الأحمر لـ 3 سنوات مقبلة.

وأوضح باسم علي في تصريحات صحفية: "جددت 3 مواسم مع الأهلي، أما بالنسبة لمفاوضات الانضمام للإسماعيلي على سبيل الإعارة فلم يتم حسمها حتى الآن".

واستدرك ظهير المقاولون السابق: "مسألة الخروج على سبيل الإعارة تعد فرصة للعب والمشاركة بشكل كبير".

باسم كان قريبا من الجونة، قبل أن يدخل الدراويش على خط التفاوض في الساعات الماضية قبل أيام قليلة من إغلاق سوق الانتقالات.

صاحب الـ 30 عاما انضم لـ الأهلي قادما من المقاولون العرب في 2014.

ولم يشارك باسم علي إلا في 6 مباريات فقط طوال الموسم الماضي.

ومنذ انضمامه لـ الأهلي، شارك الظهير الأيمن في 60 مباراة ونجح في التسجيل مرة وصناعة 9 أهداف.

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