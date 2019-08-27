خاص الأهلي يكشف لـ في الجول ملاعبه في المنافسات المحلية والإفريقية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 - 21:13

كتب : أحمد الخولي

أليو ديانج - الأهلي- أطلع برة

كشف النادي الأهلي عن الملاعب التي اختارها لمنافساته المحلية والإفريقية خلال الموسم الجاري.

وقال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي لـFilGoal.com إن القلعة الحمراء اختارت ملعبي القاهرة والسلام لمباريات الدوري.

وأضاف "في إفريقيا سيختلف الوضع حيث هناك ملعب ثالث حددناه لأي ظروف تمنعنا من اللعب في القاهرة".

أخبار متعلقة

الأهلي: لجنة التخطيط تجتمع الأربعاء لمناقشة مقابلات وفد مفاوضة المدربين في أوروبا باسم علي: جددت 3 مواسم لـ الأهلي.. وانضمامي لـ الإسماعيلي لم يُحسم بعد النجم الساحلي ينفي الموافقة على انتقال كشريدة إلى الأهلي من أجل كوليبالي

وأشار "لذلك بجانب استاد القاهرة وملعب السلام أبلغنا الاتحاد الإفريقي (كاف) بأنه يمكن إقامة مبارياتنا في استاد برج العرب".

الأهلي اكتسح أطلع برة 9-0 في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا الشهر المقبل.

وتوج الأهلي ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه.

وكان أخر مباريات الأهلي في المسابقة ضد الزمالك يوم 28 يوليو الماضي، وفاز بها 1-0 بهدف علي معلول.

اقرأ أيضا

باسم علي: جددت 3 مواسم لـ الأهلي.. وانضمامي لـ الإسماعيلي لم يُحسم بعد

سكاي: برشلونة حقق تقدما في صفقة ضم نيمار.. وريال مدريد مازال في الصورة

برشلونة عن صفقة نيمار: لم نتفق بعد.. لكن اقتربنا

سنوات الحرب مع ميدو

الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

الصفقة تمت.. سكاي: إنتر اتفق مع يونايتد على ضم سانشيز 17 دقيقة | أوروبا
قائمة المغرب – استدعاء أزارو.. واستبعاد بنشرقي وبوطيب 20 دقيقة | إفريقيا
وكيل معروف يوسف لـ في الجول: 3 عروض نهائية لاستعارته.. والحسم الخميس 31 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - أستون فيلا يسحق فريقا مغمورا بسداسية بقيادة المحمدي 38 دقيقة | المحترفون
عبد الحفيظ يوضح لـ في الجول سبب التجديد لـ باسم علي.. ويعلن: حسم إعارته خلال 24 ساعة ساعة | الدوري المصري
نيمار يشارك في مسلسل La Casa De Papel... تعرف على شخصيته ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي – أوتوري.. الرجل الذي لا يبيع الأوهام 2 حكايات #في_الدوري - مذبحة "تقرير جوزيه السري" 3 مدرب الأهلي – فوساتي.. "عدو اللاعبين" والخبير القاري الذي أراد مواجهة جوارديولا بـ15 لاعبا 4 حازم إمام يشيد بقرار ميتشو ضد بامبو: إذا كان بسبب ما فعله

قد ينال إعجابك