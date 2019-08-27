كشف النادي الأهلي عن الملاعب التي اختارها لمنافساته المحلية والإفريقية خلال الموسم الجاري.

وقال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي لـFilGoal.com إن القلعة الحمراء اختارت ملعبي القاهرة والسلام لمباريات الدوري.

وأضاف "في إفريقيا سيختلف الوضع حيث هناك ملعب ثالث حددناه لأي ظروف تمنعنا من اللعب في القاهرة".

وأشار "لذلك بجانب استاد القاهرة وملعب السلام أبلغنا الاتحاد الإفريقي (كاف) بأنه يمكن إقامة مبارياتنا في استاد برج العرب".

الأهلي اكتسح أطلع برة 9-0 في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا الشهر المقبل.

وتوج الأهلي ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه.

وكان أخر مباريات الأهلي في المسابقة ضد الزمالك يوم 28 يوليو الماضي، وفاز بها 1-0 بهدف علي معلول.

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