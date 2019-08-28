خبر في الجول - المصري يفاوض الزمالك لتقليل مبلغ انتقال بهاء مجدي.. ويطلب استعارة لاعب آخر

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 12:27

كتب : أيمن عيد

بهاء مجدي مع الزمالك أمام سموحة

يفاوض المصري البورسعيدي نادي الزمالك من أجل تقليل المبلغ المطلوب لانتقال بهاء مجدي ظهير أيسر الفريق.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك طلب 3 ملايين جنيه مقابل الاستغناء عن بهاء مجدي للمصري البورسعيدي.

ويبحث المصري التفاوض مع الزمالك لتقليل المبلغ، بجانب استعارة عماد فتحي لاعب الفريق.

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وطلب المصري الحصول على عماد فتحي على سبيل الإعارة لمدة موسم أو موسمين.

وعلم FilGoal.com أن طلب استعارة عماد فتحي من الزمالك بناء على طلب إيهاب جلال المدير الفني للمصري.

ويلعب المصري أول مباريات أمام ماليندي من زينزبار في ذهاب الدور الثاني من الكونفدرالية الإفريقية أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر.

وتقام مباراة الإياب في مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر نفسه.

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