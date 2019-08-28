بالفيديو - جريميو إلى نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس في 4 دقائق متفوقا على بالميراس

نجح جريميو في الفوز على بالميراس بنتيجة 2-1 في إياب ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس 2019 والتأهل للمربع الذهبي بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.

بالميراس كان قد تفوق ذهابا بهدف نظيف سجله جوستافو سكاربا من صاروخية قوية على ملعب جريميو (طالع التفاصيل).

لكن في الإياب على ملعب أليانز باركي معقل بالميراس، نجح الضيوف في خطف بطاقة التأهل.

لويز أدريانو لاعب ميلان السابق سجل هدف التقدم للأخضر في الدقيقة 14 مستغلا خطأ دفاعي للتريكولور مسجلا أول أهدافه مع الفريق منذ انضمامه الشهر الماضي.

لكن 4 دقائق فقط كانت كفيلة بقلب المعطيات وخطف جريميو للفوز.

إيفرتون سجل هدف التعادل مباشرة في الدقيقة 18 مستفيدا من ركلة ثابتة نفذها أليسون ليهرب من الرقابة ويُسكن الكرة الشباك.

بعد 4 دقائق نجح جريميو حامل لقب نسخة 2017، في تسجيل الهدف الثاني بعد مجهود فردي رائع من إيفرتون.

حارس بالميراس حاول الإمساك بالكرة لكنه فشل في ذلك ليودع أليسون الكرة في الشباك معلنا عن تقدم جريميو.

لاعبو بالميراس حاول تسجيل هدف واحد لكن التوفيق لم يحالف كتيبة لويس فيليبي سكولاري المدير الفني في أكثر موقف.

🙌 ¡De los jugadores a los hinchas, de los hinchas a los jugadores! Así festejó @Gremio el pase a las semifinales de la #Libertadores. pic.twitter.com/SXdSQQRnnD — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 28, 2019

ليتأهل جريميو إلى المربع الذهبي في انتظار الفائز من مواجهة فلامنجو وإنترناسيونال والتي ستقام فجر الغد الخميس.

وكان فلامنجو قد فاز ذهابا في ماراكانا بهدفين دون رد على إنترناسيونال.

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