بالفيديو - صاروخية سكاربا تُقرب بالميراس من نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 - 17:48

كتب : إسلام أحمد

جوستافو سكاربا - بالميراس - جريميو - كوبا ليبرتادوريس

ظفر بالميراس البرازيلي بفوز هام خارج القواعد على جريميو في أولى مباريات ذهاب ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس 2019 بهدف نظيف.

فوز الأخضر البرازيلي جاء على أرضية ملعب أرينا دو جريميو قبل مواجهة الإياب على ملعب الأول الأسبوع المقبل.

صاورخية جوستافو سكاربا دونت هدف اللقاء الوحيد والذي جاء في الدقيقة 31 من الشوط الأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

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ليصبح سكاربا أول لاعب يسجل 3 أهداف في نسخة واحدة من خارج منطقة الجزاء معادلا جونيور سورنوزا مع أندبندينتي دي فالي الإكوادوري في نسخة 2016.

وفي الشوط الثاني أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه البرازيلي المخضرم فيليبي ميلو الذي تعرض للطرد الثاني في عام 2019، بعدما أُشهرت في وجهه 15 بطاقة صفراء العام الحالي في جميع المنافسات.

لاعب الوسط البالغ 36 عاما أجهش بالبكاء عقب حصوله على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 77 من عمر اللقاء ليُكمل لاعبو الأخضر اللقاء بـ 10 لاعبين وسيغيب عن مباراة الإياب.

كتيبة المدير الفني لويس فيليبي سكولاري نجحت في الحفاظ على تقدمها خارج الأرض حتى صافرة النهاية أمام رفاق إيفرتون سواريس الذي فشل في هز الشباك في عدة مناسبات.

مباراة الفريقين هي الثانية خلال 4 أيام بعدما انتهى لقاءهما في الدوري البرازيلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، علما بأنهم سيلتقيا مجددا الأسبوع المقبل.

وتستكمل مباريات المرحلة بمواجهتي ليجا دي كيتو الإكوادوري ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني وريفر بليت الأرجنتيني أمام سييرو بورتينيو البارجوياني.

في المقابل سيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من المواجهة البرازيلية الخالصة التي تجمع بين فلامنجو وإنترناسيونال.

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