بالفيديو - صاروخية سكاربا تُقرب بالميراس من نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس

ظفر بالميراس البرازيلي بفوز هام خارج القواعد على جريميو في أولى مباريات ذهاب ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس 2019 بهدف نظيف.

فوز الأخضر البرازيلي جاء على أرضية ملعب أرينا دو جريميو قبل مواجهة الإياب على ملعب الأول الأسبوع المقبل.

صاورخية جوستافو سكاربا دونت هدف اللقاء الوحيد والذي جاء في الدقيقة 31 من الشوط الأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ليصبح سكاربا أول لاعب يسجل 3 أهداف في نسخة واحدة من خارج منطقة الجزاء معادلا جونيور سورنوزا مع أندبندينتي دي فالي الإكوادوري في نسخة 2016.

👀 🐷 ¡Impresionante! 🔊 Recomendación: activen el sonido y escuchen cómo suena la pelota contra el travesaño y el grito de gol. pic.twitter.com/9G9zHuMNgO — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 21, 2019

وفي الشوط الثاني أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه البرازيلي المخضرم فيليبي ميلو الذي تعرض للطرد الثاني في عام 2019، بعدما أُشهرت في وجهه 15 بطاقة صفراء العام الحالي في جميع المنافسات.

لاعب الوسط البالغ 36 عاما أجهش بالبكاء عقب حصوله على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 77 من عمر اللقاء ليُكمل لاعبو الأخضر اللقاء بـ 10 لاعبين وسيغيب عن مباراة الإياب.

😰 ¡Desconsuelo total! Felipe Melo se fue expulsado y sus compañeros no lo podían frenar. pic.twitter.com/PMFZFAFCJJ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 21, 2019

كتيبة المدير الفني لويس فيليبي سكولاري نجحت في الحفاظ على تقدمها خارج الأرض حتى صافرة النهاية أمام رفاق إيفرتون سواريس الذي فشل في هز الشباك في عدة مناسبات.

مباراة الفريقين هي الثانية خلال 4 أيام بعدما انتهى لقاءهما في الدوري البرازيلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، علما بأنهم سيلتقيا مجددا الأسبوع المقبل.

وتستكمل مباريات المرحلة بمواجهتي ليجا دي كيتو الإكوادوري ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني وريفر بليت الأرجنتيني أمام سييرو بورتينيو البارجوياني.

في المقابل سيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من المواجهة البرازيلية الخالصة التي تجمع بين فلامنجو وإنترناسيونال.

اقرأ أيضا:

جوزيه لـ في الجول: ترشيحي لتدريب الأهلي؟ اعتزلت ولا يوجد ما يجعلني أغير قراري حاليا

سبورت: ميسي قد يشارك ضد بيتيس

كارتيرون يوضح لـ في الجول حقيقة ترشيحه مورينيو لتدريب الأهلي

تقرير: اهتمام فرنسي بضم وردة

رونالدو: يمكنني اللعب حتى عامي الـ 41.. نجلي صُدم عند مشاهدة مكان نشأتي