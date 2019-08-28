"واحد من أسود الأيام في تاريخ الدوري".. غلق نادي بوري الإنجليزي بعد 134 عاما

بعد 134 عاما من اللعب في الكرة الإنجليزية أصبح هذا الآن من الماضي.. التاريخ لم يشفع لهذا النادي وبات غلقه أمرا واقعا، نتحدث عن نادي بوري الإنجليزي.

النادي الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي عام 1894 وفاز مرتين بكأس الاتحاد الإنجليزي عامي 1900 و1903 أوصدت أبوابه بشكل نهائي بسبب تراكم الديون.

بوري الذي ينشط في الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية (ليج وان) أُغلق واستُبعد من المسابقة بعد فشله في إيجاد مستثمر جديد ينقذ النادي من ديونه التي أدت إلى خصم 12 نقطة من رصيده مع بداية الموسم.

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وأصبح بوري النادي الأول الذي يتم غلقه بسبب إفلاسه في الكرة الإنجليزية منذ نادي ميدستون في 1992 ليستكمل الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية بـ23 فريقا فقط على أن يهبط 3 فرق إلى الدرجة الأدنى بدلا من 4.

وقال مايك ميناي مراسل شبكة بي بي سي: "عندما وصلت أخبار إغلاق النادي إلى جيج لين -ملعب النادي- بدأ عدد كبير من الجماهير في البكاء بشكل كبير إما أملا في المساعدة أو لعدم التصديق".

وأضاف "الجماهير ابتعدت بعينين تملأهما الدموع والبعض الآخر جلس على الأرض (غير مصدق)".

أما ديبي جيفانز المدير التنفيذي لدوري البطولة الإنجليزية (EFL) فقال: "إنه واحد من أسوّد الأيام في تاريخ الدوري.. أتفهم حقيقة أنه سيكون هناك غضب كبير ووقت مروع من جانب لاعبي النادي والعاملين فيه وجماهيره، وعلى نطاق أوسع كذلك".

وكانت رابطة دوري البطولة الإنجليزية قد منعت النادي من لعب أول 6 مباريات في المسابقة إلى حين إيجاد دليل قوي على قدرتهم على دفع ديونهم والحصول على تمويل جيد لاستمرار موسمهم.

ولكن مع عدم مقدرة النادي على اتخاذ خطوة فعلية تُصلح من موقفه المتهاوي أعلنت الرابطة استبعاد النادي "مع ندم عميق على ذلك" بحسب البيان.

وبذلك أصبح بوري، الذي تأسس عام 1885، أول ناد في تاريخ الكرة الإنجليزية يتوج بكأس الاتحاد ثم يتم إغلاقه بسبب الديون.

لكن المصائب قد لا تتوقف عند هذا الحد، وضحية جديدة قد تنضم إلى القائمة بجوار بوري.. هنا نتحدث عن بولتون واندرز، وبالتأكيد تتذكروا ذلك الاسم.

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يواجه بولتون خطر التصفية بعد فشل نقل ملكية النادي وإيجاد مشتري وذلك بسبب الضرائب الكبيرة التي يدين بها النادي للسلطات البريطانية.

ونشرت شبكة "سكاي": "الإدارة المؤقتة لنادي بولتون قالت إن آخر عرض متاح لبيع النادي قد فشل".

وواصلت "بولتون سيبدأ عملية التصفية في حالة عدم بيع النادي قبل الخامسة مساء بتوقيت بريطانيا يوم الثلاثاء".

كان ذلك قبل أن يُمنح النادي 14 يوما إضافيا من أجل محاولة تعديل موقفه من الضرائب وإيجاد مستثمر قادر على انتشاله من الأوضاع المادية المتراجعة.

فهل يواجه بولتون مصير بوري، أم يجد من ينتشله من على حافة الهاوية؟

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