مواعيد مباريات الاربعاء 28\8\2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك يدافع عن لقبه

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 01:08

كتب : FilGoal

شيكابالا - الزمالك - ديكاداها

يخوض ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك، مباراته المحلية الأولى، والهدف الحفاظ على لقب الفارس الأبيض.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2019 والقنوات الناقلة.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد تفصيليا من هـنـا

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في السابعة مساء، يلعب الزمالك أمام مصر للمقاصة في ربع نهائي كأس مصر، مباراة تُنقَل عبر أون سبورت ونايل سبورت.

وفي التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، يحل أبويل نيقوسيا القبرصي ضيفا على أياكس أمستردام الهولندي في التاسعة مساء.

وفي ربع نهائي دوري أبطال آسيا، يلعب جوانزو الصيني أمام كاشيما أنتلرز الياباني في الثانية مساء.

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