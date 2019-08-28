بالفيديو - العربي يقود أوليمبياكوس إلى دوري أبطال أوروبا
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 - 00:20
كتب : FilGoal
تأهل أوليمبياكوس اليوناني إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بتغلبه على مضيفه كراسنودار الروسي 2-1 في إياب الدور التمهيدي الأخير.
النجم المغربي يوسف العربي سجّل هدفي أوليمبياكوس، بعد أن تقدم دانيل أوتكين للفريق الروسي مبكرا.
ليجدد أوليمبياكوس انتصاره بعد أن فاز ذهابا في اليونان 4-0.
وفي مباراة أخرى، تأهل سرفينا زفيزدا الصربي إلى دور المجموعات بدوره، بتعادله أمام ضيفه يانج بويز السويسري 1-1، على ملعب رايكو ميتيتش.
أليكسا فوكانوفيتش تقدّم للصرب في الدقيقة 59، قبل أن يسجل الفاردو محمد هدفا بالخطأ في شباك فريقه، ليدرك يانج بويز التعادل في الدقيقة 82.
نتيجة 1-1 لم تفد الفريق السويسري، بعد أن تعادل على أرضه ذهابا 2-2.
وفي مباراة ثالثة، تأهل دينامو زغرب الكرواتي إلى دور المجموعات، بعد تعادله أمام مضيفه روزنبرج النرويجي 1-1.
بابايدي دافيد تقدّم لأصحاب الأرض في الدقيقة 11، لكن آمر كوياج تعادل لـ دينامو في الدقيقة 71 وقتل عمليا حظوظا روزبنرج.
دينامو زغرب انتصر ذهابا في كرواتيا 2-0، وانضم إلى ركب المتأهلين.
وتقام قرعة دور المجموعات يوم الجمعة المقبل.
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