كشف أسامة فرحات وكيل أعمال معروف يوسف لاعب الزمالك عن تلقي الأخير 3 عروض لضمه على سبيل الإعارة.

معروف يوسف النادي : الزمالك الزمالك

وقال فرحات لـFilGoal.com: "معروف تلقى 3 عروض من الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي والنادي المصري لضمه على سبيل الإعارة".

وأضاف "اللاعب تلقى عرضا أيضا من سموحة لكن إدارة نادي الزمالك رفضته".

وأوضح "الثلاثة عروض لضمه إعارة لمدة موسم، حسم الأمور سيكون عن طريق إدارة الزمالك يوم الخميس عقب لقاء المقاصة (الأربعاء بالكأس)".

معروف يوسف قضى الموسم الماضي معارا لنادي الشرطة العراقي، وحصل معهم على لقب الدوري وجائزة أفضل لاعب أجنبي.

صاحب الـ26 عاما انضم لنادي الزمالك عام 2014 قادما من نادي اتحاد الشرطة، وحقق مع الفريق الأبيض لقب الدوري وثلاثة ألقاء لكأس مصر.

وقال وكيله في وقت سابق إن "الزمالك استقر على رحيله على سبيل الإعارة وليس البيع. النادي يرفض تماما بيع معروف بشكل نهائي".

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