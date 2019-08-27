نيمار يشارك في مسلسل La Casa De Papel... تعرف على شخصيته

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 - 22:24

كتب : FilGoal

نيمار

فاجأ اللاعب البرازيلي نيمار جمهوره بإعلانه عن مشاركته في المسلسل الشهير، ليظهر على شاشات التليفزيون لأول مرة كممثل.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

تعرف على تفاصيل مشاركة نيمار في المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Babel من هـنـا

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