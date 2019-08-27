نيمار يشارك في مسلسل La Casa De Papel... تعرف على شخصيته
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 - 22:24
كتب : FilGoal
فاجأ اللاعب البرازيلي نيمار جمهوره بإعلانه عن مشاركته في المسلسل الشهير، ليظهر على شاشات التليفزيون لأول مرة كممثل.
نيمار
النادي : باريس سان جيرمان
تعرف على تفاصيل مشاركة نيمار في المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Babel من هـنـا
اقرأ أيضا:
الأهلي: لجنة التخطيط تجتمع الأربعاء لمناقشة مقابلات وفد مفاوضة المدربين في أوروبا
الأهلي يكشف لـ في الجول ملاعبه في المنافسات المحلية والإفريقية
باسم علي: جددت 3 مواسم لـ الأهلي.. وانضمامي لـ الإسماعيلي لم يُحسم بعد
برشلونة عن صفقة نيمار: لم نتفق بعد.. لكن اقتربنا