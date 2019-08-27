نيمار يشارك في مسلسل La Casa De Papel... تعرف على شخصيته

فاجأ اللاعب البرازيلي نيمار جمهوره بإعلانه عن مشاركته في المسلسل الشهير، ليظهر على شاشات التليفزيون لأول مرة كممثل.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان

تعرف على تفاصيل مشاركة نيمار في المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Babel من هـنـا